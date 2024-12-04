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Кто в Гатчинском районе останется без света 5 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.12.24 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

тер. СНТ Дони.  

 

05.12.24 с 20:00 по 06.12.24 до 08:00  кратковременно 1 раз на 30 минут

Пудостьское СП:

п.Терволово.

 

05.12.24 с 09:20 до 17:30

Сяськелевское СП:

д. Вохоново;

д. Миккино.

 

05.12.24 с 09:20 до 17:30

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы;

д. Таровицы;

д. Авколево;

д. Дылицы;

д. Вероланцы;

д. Вероланцы (Взрывпром).