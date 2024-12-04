Кто в Гатчинском районе останется без света 5 декабря

В первый день зимы отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, когда тема вируса иммунодефицита человека выходит на первый план. В Гатчинском округе, как и во всех субъектах РФ, в преддверии 1 декабря прошла неделя тестирования на ВИЧ: во всех подразделениях Гатчинской КМБ и в мобильных пунктах можно было сдать экспресс-анализ и узнать свой статус.