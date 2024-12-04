Кто в Гатчинском районе останется без света 5 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.12.24 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
тер. СНТ Дони.
05.12.24 с 20:00 по 06.12.24 до 08:00 кратковременно 1 раз на 30 минут
Пудостьское СП:
п.Терволово.
05.12.24 с 09:20 до 17:30
Сяськелевское СП:
д. Вохоново;
д. Миккино.
05.12.24 с 09:20 до 17:30
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы;
д. Таровицы;
д. Авколево;
д. Дылицы;
д. Вероланцы;
д. Вероланцы (Взрывпром).
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