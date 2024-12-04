Подписка на «Гатчинскую правду» на 2025 год - по льготной цене

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым.

Стоимость подписки на газету «Гатчинская правда» составляет:

Годовая, на 12 месяцев:

Индекс: Г4237

Для всех категорий населения: до адреса – 1340,12 руб.

Индекс: ГИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 1286,77 руб.

Индекс: ГИ699

Для юридических лиц: до адреса – 1617,54 руб.

Стоимость подписки на 1 месяц:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 105,34 руб.

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 103,19 руб.

Индекс: ПИ699

Для юридических лиц: до адреса – 103,19 руб.