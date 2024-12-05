Аграрии готовят смену

Заседание прошло в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий. Участников встречи приветствовал председатель совета директоров АПК Гатчинского района, генеральный директор племзавода «Гатчинское» Александр Лебедев.

Одна из главных тем, которую затронули на совете, – подготовка кадров для агропромышленного комплекса и важность ранней профориентации в этой сфере. Ректор ГИЭФПТ Александр Туфанов выступил с докладом о профобучении по запросу работодателя и трудоустройству студентов во время производственной практики. Он рассказал, как ГИЭФПТ помогает в подготовке кадров для сельхозпредприятий Гатчинского округа.

Главный специалист Агентства АПК Ленинградской области Ульяна Ходзинская доложила о мерах поддержки при подготовке кадров для сельхозтоваропроизводителей и целевом обучении вне квоты. Заказчиком может выступить любое предприятие.

Заместитель главы администрации Гатчинского округа по экономике Галина Никифорова представила презентацию о заготовке кормов и уборке урожая, которая завершилась в конце октября, и сельхозпредприятия полностью переключились на подготовку полей и работу с озимыми культурами. Как рассказала Галина Юрьевна, в хозяйствах Гатчинского округа в 2024 году было убрано 9 тысяч га зерна – порядка 31,5 тысяч тонн, 102%. Урожайность составила 34,5 центнера с гектара. Лидеры по валовому сбору зерновых культур – племенные заводы «Красногвардейский», «Пламя», «Гатчинское» и СПК «Кобраловский».

Об эпизоотической ситуации в стране и недопущении инфекционных заболеваний на территории Ленинградской области и округа говорили заместитель начальника Управления ветеринарии, главный государственный ветеринарный инспектор Ленинградской области Сергей Башаров и начальник ветеринарной службы Гатчинского района Сергей Мизерный.

Глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим поблагодарила руководителей агропромышленных предприятий за продуктивную работу в течение уходящего года и поставила задачи на ближайшую перспективу. В завершение встречи Людмила Николаевна вручила благодарственное письмо ректору ГИЭФПТ Александру Туфанову – за плодотворное сотрудничество.

Андрей Соколов