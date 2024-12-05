Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 декабря

Волонтеры из Сусанинского поселения Гатчинского района Ирина и Алексей Позиненко в начале ноября вернулись из очередной поездки в зону специальной военной операции. Везли адресную помощь в подразделения СВО, которые выполняют боевые задачи на Херсонском направлении. Две недели пути, семь с половиной тысяч километров, тринадцать «точек», куда нужно было передать груз.