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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.12.2024 с 20:00 до 08:00 07.12.2024                 

п. Терволово    

06.12.2024 с 10:00 до 18:00 

п. Терволово

06.12.2024 с 10:00 до 18:00

д. Хюттелево

 

06.12.2024 с 10:00 до 12:00

п. Кобралово, ул. Строительная, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Солнечная, ул. Партизанская, ул. Южная                  

 

06.12.2024 с 10:00 до 17:00

тер. СНТ Дони  