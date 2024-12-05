Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
06.12.2024 с 20:00 до 08:00 07.12.2024
п. Терволово
06.12.2024 с 10:00 до 18:00
п. Терволово
06.12.2024 с 10:00 до 18:00
д. Хюттелево
06.12.2024 с 10:00 до 12:00
п. Кобралово, ул. Строительная, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Солнечная, ул. Партизанская, ул. Южная
06.12.2024 с 10:00 до 17:00
тер. СНТ Дони
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