Илья Михайлов привёз бронзу из Бреста

За звание сильнейших боролись 40 команд - более 500 спортсменов в разных весовых категориях 2009–2010, 2011–2012 годов рождения.

Мария Проценко по итогам четырех поединков заняла 7 место.

Илья Михайлов оказался в самой многочисленной категории – 47 спортсменов 2009–2010 года рождения. Всего было шесть поединков, пять из которых Илья уверенно выиграл. Итог – 3 место.

Поздравляем с бронзовой медалью Илью Михайлова и его тренеров – Алексея Михайлова и Василия Крецу.