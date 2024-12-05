Илья Михайлов привёз бронзу из Бреста
В городе Бресте Республики Беларусь прошел открытый турнир по дзюдо «Цитадель-2024», посвященный памяти защитников Брестской крепости. Его участниками стали воспитанники спортивного клуба дзюдо и самбо «Гатчина» Илья Михайлов и Мария Проценко.
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За звание сильнейших боролись 40 команд - более 500 спортсменов в разных весовых категориях 2009–2010, 2011–2012 годов рождения.
Мария Проценко по итогам четырех поединков заняла 7 место.
Илья Михайлов оказался в самой многочисленной категории – 47 спортсменов 2009–2010 года рождения. Всего было шесть поединков, пять из которых Илья уверенно выиграл. Итог – 3 место.
Поздравляем с бронзовой медалью Илью Михайлова и его тренеров – Алексея Михайлова и Василия Крецу.
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