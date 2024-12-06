«Гатчинский ККЗ» развивает регион

Президент ЛОТПП Юрий Васильев отметил, что сейчас в области насчитывается около 81 тысячи субъектов МСП. «И эта цифра только растет. В этом году прирост составил 8,2%. В условиях сложившейся социально-экономической и внешнеполитической ситуации ленинградский бизнес сумел адаптироваться, найти новые пути развития и роста. И растущий год от года интерес к конкурсу еще одно тому подтверждение. Считаю особенно важным, что для всех участников эта победа – серьезный импульс для дальнейшего развития и повышения своей квалификации», – сказал Юрий Васильев.

«Сегодня мы отмечаем выдающиеся достижения лауреатов и победителей нашего конкурса, которые демонстрируют прогресс в социальном предпринимательстве и экологической ответственности. Это свершения не только отдельных предприятий, но и всего бизнеса Ленинградской области, который активно внедряет инновации и развивает инвестиционные направления, достойно представляя регион на всероссийской арене», – сказал первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Мищеряков.

«Бизнес, развивающий регион» стал настоящим событием для предпринимательского сообщества Ленинградской области с более чем 100 участниками и отбором, который был совсем непростым. Это свидетельствует о высоком уровне компетентности и уникальных способностей наших бизнесменов. В награду им были вручены благодарственные письма от губернатора и президента Торгово-промышленной палаты, а также возможность участия в наших будущих мероприятиях. Это не только признание их достижений, но и новая возможность для получения ценных знаний и умений в рамках предпринимательского сообщества», – отметила старший вице-президент ЛОТПП Ирина Панченко.

Борьба за победу в 8 номинациях конкурса снова была напряженной и велась до последнего момента. Обладателями почетных наград и статуса компании, развивающей регион, стали 19 организаций. Лауреатами конкурса стали 5 компаний.

Ленинградская областная ТПП совместно с Правительством Ленинградской области ежегодно с 2003 года награждает предприятия, которые развивают Ленинградскую область, поднимают уровень жизни ее жителей, разрабатывают и применяют инновационные технологии, бизнес-модели и выполняют новые задачи. Отметим, все участники конкурса ведут хозяйственную деятельность на территории Ленинградской области.

Победителями конкурса в 2024 году стали:

Номинация «Социальная ответственность бизнеса»

ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб»

ООО «Респираторный комплекс»

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»



Номинация «Импортозамещение»

АО «ТоМеЗ»

ООО «Сясьстройский хлебозавод»

АО «Гатчинский ККЗ»



Номинация «Динамичное развитие»

ООО «Айкон Тайерс»

ООО «ПурПур»

ООО «ЛИСТВИН»



Номинация «Экология и бережливое отношение к природе»

АО «КО «Любимый Край»

АО «Морозовский химический завод»



Номинация «Разработка и/или внедрение инноваций»

ООО «ЛСР. Стеновые материалы»

ООО «АДФ»

ООО «РаДиаТех»



Номинация «Инвестиционная деятельность»

ООО «Механический завод СОТРАНС»

АО «НПО «Изолятор»

ООО «Невские машины корпоративные продажи»



Номинация «Цифровая трансформация бизнеса»

СППСК «Ягоды Карелии»



Номинация «Успешный стартап»

ООО «Комплекс Электроникс Продакшн»