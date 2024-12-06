Ленобласть исполняет президентскую программу догазификации

«По программе социальной догазификации в Ленобласти в 2024 году подключено к газу более 6700 домов. Всего по программе догазификации заключено 43204 договора. 35774 из них исполнены — газопроводы без привлечения средств граждан построены до границ земельных участков. В 13171 дом уже подан природный газ. Потенциал догазификации в Ленобласти оценивается как более 75 тысяч частных домов», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С каждым днем потенциал догазификации увеличивается, поскольку газопроводы прокладывают в новые населенные пункты, строят вдоль улиц, где раньше газа не было. Накануне «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершена прокладка сетей в деревне Покровской Гатчинского района, деревне Село — Волосовского, в Черемыкино, Пигелево и Лебяжьем — Ломоносовского, в поселке Стеклянный во Всеволожском районе и в Каменногорске. Сегодня потенциал догазификации — более 75 тысяч частных домов.

Среди дальнейших задач региона — газификация более 200 СНТ, большинство из них расположены в Сосновом Бору, Всеволожском и Выборгском районах.

До границ земельного участка жителей газопроводы проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии из регионального бюджета. Максимальный размер на один дом составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 201 тыс. рублей – льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тыс. рублей — остальным собственникам домов.

Жители могут подать заявки на догазификацию на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (https://gazprom-lenobl.ru/), на портале Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.