О причинах инфляции «Гатчинской правде» рассказал специалист Банка России

Почему так быстро растут цены

Годовой рост цен сейчас существенно превышает цель Банка России по инфляции – вблизи 4%. Главная причина в том, что рост спроса обгоняет возможности увеличения предложения. То есть компании не успевают произвести (или завезти) столько товаров, сколько люди хотят купить. Производства максимально загружены. Не хватает и рабочих рук – безработица сейчас на исторически минимальных уровнях. При этом растут и затраты производителей и поставщиков на сырье, логистику. Есть сложности с поставками из-за границы, поэтому импортные товары тоже дорожают. И в конечном итоге из-за того, что сейчас в экономике высокий спрос, компании могут легче переносить возросшие затраты в цены своей продукции.

Как на ситуацию влияет высокая ключевая ставка

Сейчас наша задача сделать так, чтобы рост спроса замедлился, распределился более равномерно с настоящего на будущее. Это даст время бизнесу нарастить производство. Тогда соотношение спроса и предложения выровняется и цены будут расти медленнее. Банк России добивается этого с помощью ключевой ставки. Чем она выше, тем более привлекательной становится сберегательная модель поведения, ведь доходность по банковским вкладам растет вслед за ключевой ставкой. И одновременно растут ставки по кредитам, что позволяет замедлить рост кредитования, сделать его более сбалансированным. Копить в такой ситуации выгоднее, чем тратить. В результате спрос растет не так быстро, и, если говорить экономическим языком, давление на цены со стороны спроса снижается.

Почему нельзя стимулировать производство низкой ключевой ставкой

Сейчас не получится увеличить производство, снижая ключевую ставку, вслед за которой снизятся ставки по кредитам. Это можно сделать, только когда в экономике есть свободные ресурсы. Но сейчас рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей не хватает. Поэтому единственным результатом выдачи дешевого финансирования будет острая конкуренция за эти самые ресурсы, рост цен на них и на конечную продукцию.

Кроме того, при высокой инфляции и низкой ключевой ставке банки все равно не смогут выдавать дешевые кредиты. Инфляционные ожидания и людей, и бизнеса будут завышенными, ведь все понимают, что дешевые деньги при растущей инфляции еще больше ускорят рост цен. Значит, банки будут закладывать этот рост цен в свои ставки по кредитам. То есть заемные средства для бизнеса будут все равно дорогими, но при этом и другие виды затрат для них вырастут – материалы, оборудование, логистика будут дорожать. В итоге все это выльется в очередной виток роста цен на их продукцию.

Чтобы ставки по кредитам были низкими – необходима низкая и стабильная инфляция. Повышая ключевую ставку, мы как раз добиваемся ценовой стабильности. Наша цель – вблизи 4% в год.

Когда инфляция начнет устойчиво снижаться, мы сможем снижать и ключевую ставку. Экономика продолжит расти, но уже более сбалансированными темпами. По нашему базовому прогнозу, инфляция снизится в следующем году до 4,5-5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.