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Приоратская сказка ждет гостей

Новый год спешит в Приоратский парк Гатчины, чтобы удивить и порадовать всех-всех, кто готов верить в чудеса. 14 декабря Парковое агентство Ленобласти приглашает и малышей, и взрослых в Приоратский парк на новогодний праздник «Приоратская сказка».

Рубрики:  Общество

В заснеженном парке для гостей праздника развернутся веселые игры и зимние забавы, интерактивная программа. А на огромной стене-раскраске юные художники смогут разукрасить новогодние картинки. Праздничное настроение создаст фольк-шоу группа «Колесо». Огни на самой высокой ели Приората помогут зажечь главные новогодние волшебники – Дедушка Мороз и Снегурочка.

 Парк будет украшен елочными игрушками, сделанными руками участников нашего традиционного конкурса «Приоратская сказка». А победители конкурса получат приятные подарки.

 Вход свободный.