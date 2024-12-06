Приоратская сказка ждет гостей

Роль лекторов Российского общества «Знание» взяли на себя Герои специальной военной операции из Ленинградской области. Ветераны СВО встречаются со школьниками и студентами региона, рассказывая о том, как сегодня идет противостояние, в которое была втянута наша страна. Такие открытые дискуссии стали частью большой работы по патриотическому воспитанию молодежи.