В строю просветителей: в Ленинградской области Герои СВО включились в патриотическую работу с молодежью

Ветераны и участники СВО составляют костяк Вооруженных сил нашей страны, об этом заявлял Президент России Владимир Путин. Глава государства обращал внимание на то, что герои, которыми по праву гордится нация, должны быть вовлечены в воспитательную работу с молодежью. Опыт лучших воинов, безусловно, востребован в разных сферах, но прежде всего в воспитательной работе с юными жителями России. А их личный пример служения Родине – важный ориентир для сегодняшних молодых людей.

В Ленинградской области инициатива руководства страны получила практическое воплощение благодаря сотрудничеству местных филиалов Общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества».

На регулярной основе с молодежью встречаются ветераны СВО Артем Камалетдинов, Андрей Фетисов, Владимир Перфильев, Игорь Петрушенко. Каждый из них имеет серьезный боевой опыт, а за мужество и доблесть воины отмечены самыми знаковыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть».

«Я ощущаю, как сплачивается наш народ во имя Победы: на передовой ребята постоянно получают различную помощь. И, конечно, хочу отметить письма, которые пишут школьники. До сих пор вспоминаю один эпизод, когда мы всем своим подразделением читали такие послания. Простые и очень душевные слова дают новые силы и мотивацию… Мы идем только к Победе и других вариантов просто нет», – рассказал Игорь Петрушенко.

По словам героев СВО, уроки истории важно знать, чтобы не повторять ошибок прошлого. Этому и посвящены дискуссии с ребятами. Стратегически важная задача – говорить с молодежью на актуальные темы дня сегодняшнего – нашла практическое воплощения в проектах Знание.Лекторий и Знание.Герои главной просветительской организации страны – Общества «Знание».

Напомним, что минувшим летом Ленинградская область присоединилась ко всероссийской акции «Служу Отечеству». Она также прошла в формате встреч юных жителей региона с ветеранами СВО.