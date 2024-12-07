Павел Явдосюк: «Итоги… предварительные!»

В преддверии круглых дат, особенно после 50-ти, человек оказывается перед сложным выбором: отмечать юбилей или нет? С одной стороны, радоваться особо нечему, годы-то летят! С другой, есть, что вспомнить. И порадоваться, и взгрустнуть, собрать друзей, подвести определенные итоги.

- Когда моему отцу стукнуло 70, он очень серьезно сказал: «Пора подводить итоги», – рассказывает юбиляр Павел Явдосюк. – Мы все немного напряглись: «Батя! Какие итоги? Господь с тобой!» Он неожиданно улыбнулся и с хитрецой в голосе продолжил: «Предварительные!» И еще, можете писать об этом, можете не писать, но так в народе говорят, и я люблю повторять: «Лучше встречаться на юбилеях, чем на поминках»! Единственный сегодня способ собрать друзей, увидеть их живые глаза, услышать голоса – это юбилей.

У входа в здание Центра творчества юных 23 ноября царило праздничное оживление.

- Я на многих юбилеях бывал, снимал подобные мероприятия, но такого стечения народа не припомню, – рассказывает известный гатчинский оператор и режиссер Максим Колесников. – И что интересно, что очень важно: здесь не только друзья и коллеги Павла Петровича, «театральная Гатчина», а простые зрители, те, кто любит его творчество. Некоторые выросли с ним, начиная с ТЮЗа. Все они пришли просто поздравить Павла Петровича, отдать дань уважения нашему замечательному артисту.

Творческий вечер назывался «Жизнь на радость нам дана!» Сначала был представлен зрителям спектакль по рассказу Александра Куприна «Царский писарь», затем короткая торжественная часть и капустник – шутливые поздравления друзей.

Выбор «Царского писаря» для своего юбилейного представления несколько озадачивал. Не самое известное произведение нашего великого земляка, с нотками тихой грусти в финале.

- Вы же, наверное, помните, чем у Александра Ивановича заканчивается рассказ? – уже после юбилейных торжеств рассказал Павел Петрович. – Уходит главный герой, Кузьма Ефимович, из трактира, где и происходило всё действие. Закрывается за ним дверь. Где он живет? Никто не знает, и никто этим не интересуется! Жив ли, помер, Бог весть. Но я, естественно, как режиссер-постановщик, не мог, оставить такой финал, тем более на юбилейном вечере. И у нас звучат стихи: «У всякого вина своя, и никого винить я не посмею. Пусть чаша жизни выпита до дна, но жажда жить во мне не оскудеет. И на судьбу пожаловаться грех. Каких друзей она мне подарила! И вот, поди ж ты, грех ли, смех, но всё равно, я чую – подфартило!» Я, конечно, не поэт. Куда мне до великих, но очень люблю поэзию и, когда надо, могу набросать несколько строчек.

Безусловно, Павел Петрович слегка поскромничал, когда сказал: «Набросал несколько строчек». Нужно было слышать звенящую тишину в зале, видеть искренние слезы на глазах зрителей, когда звучали эти «строчки». И бурные аплодисменты после того, как отзвучали последние аккорды «Марша рыцарей» Прокофьева, лейтмотива спектакля-фантасмагории, как его назвал сам автор. Потрясающий успех!

- Это не только мой успех, но и, прежде всего, моего партнера по театральной сцене Дмитрия Степановича Маслобоева. Даже страшно вспомнить, сколько лет мы знакомы! И, безусловно, нашего замечательного художника-постановщика Леонида Пережигина. Без них никакого успеха, конечно же, не было бы, – уверен юбиляр.

Торжественную часть открыла директор Центра творчества юных Надежда Корбут. Она поздравила юбиляра и сообщила, что ЦТЮ представил, а комитет по культуре поддержал ходатайство о вручении Павлу Петровичу почетного знака «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района». Будем надеяться, что награда найдет героя!

Затем началось настоящее пиршество поздравлений от друзей и коллег. Веселые репризы и песни актеров ТЮЗа, где уже много лет трудится юбиляр, сменялись поздравлениями от коллег по театру «За углом».

- Ах, как же замечательно пела Юлечка Мартынова! Зная, что я обожаю Пастернака, исполнила «Мело, мело по всей земле»! Нежность голоса невероятная! Мои друзья из театра «За углом» огромные молодцы! Они, правда, больше были заняты подготовкой к празднику. Что бы я без них делал, ума не приложу, – рассказал Павел Петрович.

Поздравила Павла Петровича главный режиссер ТЮЗа Елена Котельникова. Из Пскова приехал заслуженный артист России, режиссер и актер Роман Захаров. Выступали поэт и музыкант Игорь Никифоров, трио музыкантов Александр Маковский, Алексей Югин, Валентин Данилов, му-зыкант и педагог Александр Мартынов. Блестящие наши артисты – певец Владимир Майер и музыкант Михаил Огороднов – сделали дружеский шарж друг на друга. Музыкант пытался петь, а певец играть на рояле. Опять слезы выступали на глазах зрителей, но теперь уже от смеха.

Закончилась «поздравительная» часть концерта общим, вместе с юбиляром, исполнением песни Булата Окуджавы «После дождичка небеса просторны…» Щемящая нежная песня, слова, которые попадают прямо в душу зрителя. О счастье и любви, которыми щедро наградила судьба в течение жизни, о дорогих сердцу друзьях и о невозвратной музыке прошлых лет.

Но из прошлого, из былой печали,

как ни сетую, как там ни молю,

проливается черными ручьями

эта музыка прямо в кровь мою.

На вопрос о «послевкусии» от юбилейного вечера, впечатлениях, которые праздничный вечер оставил в душе, Павел Петрович ответил так, как мог ответить только профессиональный актер и режиссер, до мозга костей человек театра.

- Главное, что спектакль состоялся и был показан широкой публике. Ведь о чем «Царский писарь» Куприна, да и всё его творчество? О вечных ценностях! О культуре, которая держится на тонких, едва осязаемых ниточках. Как пишет Куприн: «Людьми пожилыми, даже не отличающимися особо тонкой наблюдательностью, давно замечено, что среди современников исчезает мало-помалу простое и милое искусство вести дружескую беседу». Понимаете!? Мы разучились дружески беседовать, общаться, слышать друг друга. Это он сказал сто лет назад! А сейчас? Что-нибудь изменилось? Разве что в худшую сторону. Театр позволяет говорить с людьми напрямую, поделиться наболевшим. Рассмешить человека и заставить задуматься. Но без зрителя, без его глаз и дыхания нет театра! Театр жив, когда есть зритель! На юбилей мне принесли множество цветов и подарков. Низкий поклон всем, кто поздравил. Но вы знаете, что может быть важнее для актера, чем такой случай?! На следующий день после праздника сажусь в автобус, еду по делам. И вдруг какая-то совершенно незнакомая мне женщина говорит: «Павел Петрович, спасибо вам за вчерашний вечер! Мы получили огромное удовольствие!» И я сделал для себя окончательный вывод: «Значит, все было не зря! Юбилей удался!»

Андрей Павленко