Где отключат воду в Гатчине 10 декабря
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода по адресу: ул.Чехова/ Радищева 10 декабря 2024г с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
Рубрики: ЖКХ
ул.Чехова, д.15,16,16А, 16Б (Медиком),17,18; ул.7Армии, д.27; ул.Володарского, д.39,39А (Спортивный клуб "ГИЭФПТ")..
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 08.00 10 декабря 2024г. до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:
г. Гатчина:
ул. Авиатриссы Зверевой, д.13,13к2,15,17;
ул. Красных Военлетов, д. 2, 4;
ул. Слепнева, д. 4 к.3, 4 к.4;
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.