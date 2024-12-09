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Где отключат воду в Гатчине 10 декабря

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода по адресу: ул.Чехова/ Радищева 10 декабря 2024г с 09:00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

Рубрики:  ЖКХ

ул.Чехова, д.15,16,16А, 16Б (Медиком),17,18; ул.7Армии, д.27; ул.Володарского, д.39,39А (Спортивный клуб "ГИЭФПТ")..

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 08.00 10 декабря 2024г. до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина:

ул. Авиатриссы Зверевой, д.13,13к2,15,17;

ул. Красных Военлетов, д. 2, 4;

ул. Слепнева, д. 4 к.3, 4 к.4;