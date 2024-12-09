«История о любви» семьи Маренковых из Гатчины

В Год семьи фонд «Защитники Отечества» реализует проект «Наша семья – наша победа!». Проект стартовал в годовщину фонда, 1 июня 2024 года. В течение шести месяцев филиалы фонда в своих аккаунтах, на ТВ и в региональных СМИ рассказывали о семьях героев СВО, которые из поколения в поколение являются примером силы духа, любви к Родине и отличаются активной жизненной позицией.

- Сегодняшняя церемония подводит итоги проекта. Мы отмечаем семьи, где отвага и мужество являются образом жизни. Чествуем тех, кто продолжает военные династии и с гордостью хранит память о подвигах предков, занимается спортом и творчеством, ведет общественную работу, поддерживает ребят в зоне специальной военной операции. Хочу выразить благодарность всем, кто помогает нашим героям. Именно вы являетесь символом России – ее стойкости, самобытности, величия, – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В конкурсном отборе приняли участие семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны. Премию вручили в 10 номинациях: «Защита Отечества – дело семейное», «Военная династия», «Памяти сына-героя», «Спортивная семья», «Семья талантов», «Любовь к Родине – дело жизни», «Спасая жизни», «Семейная история о любви», «Семья добродетелей» и «Наследники Великой Победы».

В номинации «Семейная история о любви» победила семья Маренковых из Гатчины. Владимир Маренков повторил историю знакомства его дедушки и бабушки во время Великой Отечественной войны. После ранения в госпитале Владимир встретил медсестру Александру. Все началось с простого общения, а вскоре уже произошла свадьба и рождение дочери Василисы.

- Я очень рад, что мне и моей семье довелось участвовать в замечательной премии: «Наша семья – наша победа!». Знаете, говорят: «Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь». Так вот, я, потеряв часть себя, получив увечье и травму, несмотря ни на что, не терял веру в свое будущее, веру в то, что можно встретить свою судьбу, своего человека и создать свою семью и продолжать свой род на примере своих предков. Считаю такие премии поддержкой и мотивацией для таких же ребят, которые уже прошли эту нелегкую службу, и для тех, кто еще ее несет. И вообще для всех граждан нашего государства. Это дает силу и веру в завтрашний день и надежду на возможности, на развитие и сохранение правильных семейных традиций и ценностей. Спасибо за ваш вклад, за поддержку в нас, за отзывчивость и понимание! – поделился впечатлениями Владимир Маренков.

Победителей премии поздравила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим:

- Для меня большая честь поздравить земляков с этой заслуженной победой. Вы являетесь примером стойкости, мужества и безграничной любви. От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть ваша любовь и взаимопонимание будут нерушимы! Пусть ваша история вдохновляет всех нас быть лучше, сильнее и добрее.

По материалам филиала фонда «Защитники Отечества»в Ленинградской области