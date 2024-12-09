В Ленобласти стартовал конкурс детских видеороликов против коррупции

Творческий конкурс среди школьников 9-11 классов проводится в Ленинградской области уже в восьмой раз.

«С каждым годом участники конкурса демонстрируют все больший профессионализм в подготовке сюжетов, в которых раскрывается их собственное представление об особенностях коррупции, о её причинах и негативных последствиях», — отметила заместитель руководителя Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области – начальник Управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Анастасия Аносова.

Основными задачами конкурса являются воспитание у подрастающего поколения антикоррупционного поведения и честной гражданской позиции, формирование гражданских ценностей через вовлечение обучающихся в творческую деятельность, повышение образовательного и культурного уровня подрастающего поколения в области противодействия коррупции, развитие познавательной и гражданской активности.

В 2024-2025 учебном году организаторами конкурса определены тематические направления, которые являются основой для сюжетной линии видеоролика: «Коррупция: проблемы и последствия», «Коррупция как проблема нравственного выбора», «Будущее без коррупции», «Способы противодействия коррупции глазами молодежи», «Противодействие коррупции: история и современность».

Тематическое направление, жанр видеоролика, развитие сюжета, обстоятельства, смысловую нагрузку участникам предстоит определить самостоятельно.

Конкурс будет проведен в три этапа: школьный, муниципальный, областной, по результатам которых профессиональное жюри выберет лучшие творческие работы. По итогам конкурса победители и лауреаты будут торжественно награждены дипломами и подарками, а участникам областного этапа вручены благодарственные письма.

Организаторами конкурса выступают Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и ГБУДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей «Интеллект».

Областной конкурс на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» проводится ежегодно с 2016 года. В 2016 году школьники писали сочинения, с 2017 года – снимают видеоролики на различные сюжеты.

В 2019 году конкурс стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.