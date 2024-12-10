Где в Гатчине отключат воду 11 декабря?

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 09.00 11.12.2024г. до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д.18, д.18 кор. 2, д. 18 кор. 3.

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 11.12.2024г с 09:00 и до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам:

г. Гатчина, ул. Радищева, д. 1, 3, 3А, 5, 5А, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А;

ул. Карла Маркса, д. 53.