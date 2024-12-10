Губернатор решил вопросы гатчинцев

Вопросы жителей, в частности семей участников СВО, решались сегодня на личном приеме секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

«Вопросы очень хорошие, правильные. Я люблю, когда люди задают общественные вопросы, которые интересуют район, город и большинство жителей области. Я благодарен нашим жителям за такие вопросы. Наша задача — найти решения, помочь людям как в мелочах, так и в глобальных вопросах», — рассказал Александр Дрозденко.

Жительница Гатчины обратилась с просьбой об создании класса для детей с аутизмом. Открытие такого класса к 1 сентября планируется на базе начальной школы №5. С вводом в эксплуатацию школы-новостройки в районе Аэродром высвобождаются площади в начальной школе №5, где накоплен большой опыт обучения детей с особыми образовательными потребностями. Уже создана рабочая группа, педагоги проходят обучение, используют опыт Всеволожского района.

Игорь Петрушенко, ветеран СВО из Гатчинского района, рассказал о необходимости помещения под ассоциацию ветеранов СВО. Администрация Гатчинского округа выделила помещение на улице Григорина, д. 9, где находится организация инвалидов «Опора». Губернатор Александр Дрозденко отметил, что это здание может быть временным. В Гатчине — столице планируется создание областной ассоциации ветеранов СВО, ей будет необходим собственный большой центр, с обустройством которого поможет область. Область также готова крупным районным ассоциациям ветеранов СВО помочь с универсальным транспортом для перевозки людей и гуманитарных грузов.

Жительница Гатчины просила решить вопрос с устройством внука, сына участника СВО, в секцию плавания спортшколы №2. Администрация округа готова помочь с устройством в секцию и получением медицинских справок. Губернатор обещал подарить на Новый год мальчику все, что необходимо для занятия спортом.

С предложением расширить пешеходную зону в историческом центре Выборга в приемную обратилась жительница города. Губернатор и руководство города поддержали идею обустройства центра Выборга с учетом интересов всех участников движения, жителей города и туристов.