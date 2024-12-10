Памяти героев - учеников Гатчинского лицея № 3

На митинге присутствовали старшеклассники, учителя, родные и близкие героев. Перед собравшимися выступил директор лицея Эдуард Григорьев, представитель фонда «Защитники Отечества» Нина Чернова. Память павших воинов почтили минутой молчания.

Михаил Антонович родился 25 июня 1983 года, учился в Гатчинском лицее № 3, занимался спортом и после 9 класса поступил в педагогический колледж им. Ушинского. После его окончания Михаил Алексеевич работал учителем в Новом Свете и заочно учился в университете. Летом 2022 года он добровольцем отправился в зону специальной военной операции на борьбу с фашизмом. 1 марта 2023 года рядовой разведчик-телефонист Михаил Алексеевич Антонович погиб на территории Донецкой народной республики. Награжден орденом Мужества посмертно.

Юрий Наседкин родился 5 ноября 1990 года в Гатчине, учился в лицее с 1998 по 2007 год, после 9-го класса получил профессию токаря-универсала и в 2010-м был призван в армию. Служил в Североморске в морской авиации. Во время срочной службы получил еще две специальности: водителя и машиниста автомобильного крана. Вернувшись из армии, Юрий Игоревич работал машинистом автокрана на заводе ЖБИ в Войсковицах.

6 октября 2023 года Юрий Наседкин по зову сердца добровольно подписал контракт с Вооруженными силами РФ и ушел в зону СВО. После учебной части был зачислен старшим матросом в спецподразделение морской пехоты «Спутник» и с честью воевал на Херсонском направлении. За отличное выполнение особо важных боевых задач был награжден медалью «За отвагу».

26 января 2024 года группа, которой командовал Юрий Наседкин, выполнив поставленную задачу, вернулась в расположение части не в полном составе – без своего командира. Юрий Наседкин геройски погиб и был награжден орденом Мужества посмертно.

Наш долг сделать так, чтобы имена доблестных защитников Родины остались в истории нашего города и нашей страны.

Екатерина Дзюба