Павел Степанов: успех через труд

Более 37 лет Павел Алексеевич возглавляет одно из ведущих сельхозпредприятий страны, выведя его в лидеры по производству молочной продукции. Сегодня племзавод «Гражданский» демонстрирует рекордные показатели: надои лучших коров достигают 17,6 тысяч килограммов молока в год. Вся продукция – высшего качества, что позволяет поставлять её на «Молочный комбинат «Петмол» для детского питания. Но эти цифры – лишь отражение работы человека, для которого качество всегда выше компромиссов.

Родители Павла Алексеевича мечтали видеть его врачом, но он выбрал кораблестроение, успешно окончил институт и… неожиданно начал карьеру в сельском хозяйстве. Сначала – главный инженер, через четыре года – директор совхоза, а с 1994 года – генеральный директор акционерного общества.

– Я не терплю полумер и знаю, что успех приходит только к тем, кто предан делу, – говорит он. Этот принцип он вложил в каждую деталь работы предприятия.

Под руководством Степанова «Гражданский» стал не просто хозяйством, а настоящим агрогородком: современное оборудование, автоматизированные процессы, удобные условия труда. Удивительно, но на фермах почти нет запахов, а аккуратность дворов поражает даже опытных визитёров. Павел Алексеевич не только руководит, но и создает атмосферу, где каждый сотрудник понимает свою значимость. Благодарности, грамоты, награды – в хозяйстве умеют сказать «спасибо» за труд.

Однако его подход – это не только мотивация и технологии. Павел Алексеевич собирает вокруг себя лучших специалистов, вдохновляя их на стремление к высотам. «Он не командует, а ведёт за собой», – отмечают коллеги. Его природное чутьё на перспективы помогло внедрить мелиорацию, наладить производство кормов, создать системы переработки. Сегодня «Гражданский» – пример устойчивого развития, где уважают традиции и внедряют инновации.

Коллеги и друзья отзываются о нём как о внимательном и отзывчивом человеке, готовом помочь советом или делом.

– Павел Алексеевич – прекрасный товарищ, можно сказать, один из моих наставников в нашем общем труде, – делится генеральный директор ООО «Идаванг Агро» Татьяна Владимировна Шарыгина. – Он всегда готов возиться с молодыми и с теми, кто меньше понимает в сельском хозяйстве. Иногда хочется поплакаться кому-то в жилетку, а Павел Алексеевич всегда выслушает, найдет подходящие слова ободрения, подставит плечо.

Его умение вести за собой отмечает и Сергей Иванович Иванов, генеральный директор ЗАО «Петровский».

– Это открытый, отзывчивый и очень порядочный человек, надежный друг и партнёр, которому не безразличны чужая беда и проблемы. Он может прийти на помощь в любое время дня и ночи. Для меня, как начинающего директора, его советы и поддержка стали бесценны, – считает коллега.

Жизнь Павла Алексеевича Степанова – пример того, как личность может стать движущей силой успеха. Его орден – это символ признания не только заслуг, но и принципов, которые сделали «Гражданский» гордостью региона и страны.

Татьяна Перова

Фото: личный архив Павла Степанова