Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.12.24 с 10.00 до 17.00

Таицкое ГП

гп. Тайцы ул. Исаака Шварца 

 

12.12.24 с 10.00 до 18.00

Кобринское СП

д Кобрино

п Прибытково

д Мельница

тер. СНТ Бригантина

д Покровка

 

12.12.24 с 09.30 до 18.00

Большеколпанское СП

д Старые Черницы        

д Большие Колпаны (частично)       

 

12.12.24 с 09.00 до 18.00

Войсковицкое СП

п. Войсковицы часть.    

 

12.12.24 с 09.00 до 18.00

Новосветское СП

п Новый Свет (частично)       