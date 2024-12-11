Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
12.12.24 с 10.00 до 17.00
Таицкое ГП
гп. Тайцы ул. Исаака Шварца
12.12.24 с 10.00 до 18.00
Кобринское СП
д Кобрино
п Прибытково
д Мельница
тер. СНТ Бригантина
д Покровка
12.12.24 с 09.30 до 18.00
Большеколпанское СП
д Старые Черницы
д Большие Колпаны (частично)
12.12.24 с 09.00 до 18.00
Войсковицкое СП
п. Войсковицы часть.
12.12.24 с 09.00 до 18.00
Новосветское СП
п Новый Свет (частично)
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