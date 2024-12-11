Область дружбы. Эпизод 9/2024 От печки до печки.
В октябре прошел настоящий праздник в деревне Горбунки Ленинградской области – церемония награждения лауреатов всероссийского фестиваля-конкурса спектаклей по мотивам обрядов народов России «От печки до печки». Фестиваль-конкурс проводился Региональным отделением Ассамблеи народов России Ленинградской области при поддержке ОГО «Ассамблея народов России» и Федерального агентства по делам национальностей. Он был приурочен к Году семьи в Российской Федерации.
Рубрики: Общество
Проект реализуется "Информационным центром "Кириши" при поддержке комитета по печати Ленинградской области.#ОБЛАСТЬ_ДРУЖБЫ
#Против_терроризма_экстремизма
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