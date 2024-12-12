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Кто в Гатчинском районе останется без света в пятницу, 13-го

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.12.24 с 10:00 до 15:00

Пудомягское поселение:

д. Монделево,

КП «Гатчина Вилладж-2».

 

13.12.24 с 09:30 до 17:30

Пудостьское поселение:

д. Большое Рейзино(частично).     

        

13.12.24 с 09:30 до 17:30

Кобринское поселение:

п. Высокоключевой(частично).     

 

13.12.24 с 09:00 до 17.30

Рождественское поселение:

д. Даймище.