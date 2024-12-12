Кто в Гатчинском районе останется без света в пятницу, 13-го

Для культурного центра «Дом Исаака Шварца» в поселке Сиверский Гатчинского района уходящий год оказался не менее богат на события, чем 2023-й, когда отмечали 100-летие со дня рождения великого композитора Исаака Шварца. Мы поговорили с директором центра Антониной Владимировной Нагорной о том, как живет и развивается культурное пространство, вдохновленное Мастером, как отзывается его музыка в сердцах людей, которые устремляются в Сиверскую на встречу с прекрасным.