Кто в Гатчинском районе останется без света в пятницу, 13-го
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
13.12.24 с 10:00 до 15:00
Пудомягское поселение:
д. Монделево,
КП «Гатчина Вилладж-2».
13.12.24 с 09:30 до 17:30
Пудостьское поселение:
д. Большое Рейзино(частично).
13.12.24 с 09:30 до 17:30
Кобринское поселение:
п. Высокоключевой(частично).
13.12.24 с 09:00 до 17.30
Рождественское поселение:
д. Даймище.
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