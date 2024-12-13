Когда начнём париться в Шпаньково?

Сейчас баня проходит полную реконструкцию и модернизацию, и в следующем году жители деревни и окрестностей получат в пользование современную – красивую и удобную баню, причем с русской и финской парной. Процесс преобразований выходит на финишную прямую.

В администрацию района поступали жалобы из Елизаветинского поселения: баня закрыта, перспективы неясны, а потребность в этом учреждении у населения велика. 12 декабря глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим побывала на месте и осмотрела муниципальную баню в Шпаньково – в каком состоянии объект, и долго ли еще ждать открытия.

На сегодняшний день в бане завершен капитальный ремонт – от фундамента до кровли. Поставлены окна, двери, полностью заменена система отопления, водоснабжения, канализации и освещения, отремонтирована крыша. Выполнена и внутренняя отделка: стены, пол, потолок, сантехника, светильники – все новое, чистое, светлое. Помимо просторного помывочного отделения, в бане две парилки – электрическая сауна и дровяная парная, с каменкой, где можно поддать пару.

Но это только первый этап. Дальше следует закупка мебели и запуск в эксплуатацию. Как пояснил заместитель главы Гатчинской администрации Александр Супренок, в связи с реформой – созданием муниципального округа, сейчас идет формирование Гатчинского банного комплекса: «Нужно зарегистрировать устав, создать новое предприятие, принять людей на работу, и тогда муниципальную баню можно будет открыть. В наступающем году закупим мебель и другие необходимые аксессуары, и баня будет запущена в эксплуатацию – в рамках единого банного комплекса».

Таким образом, помыться и попариться жители смогут, ориентировочно, в начале второго квартала следующего года. А в предвкушении – запасаемся терпением и вениками.

Екатерина Дзюба