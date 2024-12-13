«Вслед за мечтой!»

От имени руководителей Гатчинского муниципального округа гостей и участников концерта приветствовала заместитель главы администрации Ольга Мясникова. Она рассказала, что на гатчинской земле проживает более 15 тысяч человек с особыми потребностями, из которых почти 4 тысячи - трудоспособного возраста, более 700 — дети. Главной задачей органов местного самоуправления остается создание полноценных условий для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

От имени администрации Гатчинского округа в этот день были объявлены благодарности самым активным гатчинцам, которые, несмотря на трудности, остаются сильными и добиваются успехов в различных областях нашей жизни, являя собой пример мужества, стойкости и несгибаемой воли. Глядя на них, мы понимаем: нет ничего невозможного, если есть желание, поддержка и вера в собственные силы.

Первыми чествовали победителей конкурса детского рисунка, посвященного Году семьи и Году команды заботы. Это Мирослава Ананьева (6 лет), Павел Воронин (12 лет), Даниил Яценко (11 лет), Зарина Абдуллаева (6 лет), Данила Диков (7 лет).

Благодарностями были отмечены гатчинцы, которые своей активной жизненной позицией и неравнодушием вдохновляют окружающих. Среди них - Василиса Попова, Наталья Кузьмина, Анастасия Рахманова, Екатерина Решетникова, Ольга Румянцева, Галина Граховская.

Заслуженную награду получил певец Максим Степуренко - лауреат Всероссийской премии «Горячее сердце», номинант премии «Творческая личность года», участник концертных программ в БКЗ «Октябрьский», на Красной площади и на Поклонной горе в Москве.

Благодарности удостоен молодой художник из Гатчины, автор уникальных картин Вадим Музыка. Среди многочисленных достижений Вадима - первое место на Международных инклюзивных играх.

Благодарность за активное участие в городских и окружных мероприятиях вручили студенту 3 курса ГИЭФПТ, участнику студии актерского мастерства «Контакт» Никите Фролову.

Особенно тепло встречали зрители наших воинов - участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения на поле боя, но не сдавшихся обстоятельствам. По неумолкающие аплодисменты благодарственные письма от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области были вручены поднявшимся на сцену Глебу Федорову, Антону Тингаеву, Андрею Рюхину, Вадиму Новожилову.

Своим творчеством в этот день делились с гатчинцами творческие коллективы Дома культуры вокально-эстрадная студия «Маленькая страна и хореографическая студия «Серебряное озеро». Высоко оценили зрители совместное выступление Максима Степуренко и ансамбля бального танца «Партита», которые представили вокально-танцевальный номер «Разговор со счастьем». Самыми искренними аплодисментами и возгласами «Браво!» и «Любо!» зрители приветствовали артистов профессионального музыкального ансамбля «Казачья доля».

Юлия Лысанюк