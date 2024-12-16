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Смертельное ДТП на Киевском шоссе под Гатчиной

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП в Гатчинском районе Ленобласти, в котором погибла женщина.

Рубрики:  Происшествия

13 декабря в 22:30 в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 59 км автодороги «Санкт-Петербург – Псков». 

На месте происшествия Госавтоинспекцией было установлено, что 39-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес d308», двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Пскова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Черри-Тигго», под управлением 38-летнего мужчины. 

В результате ДТП 37-летняя женщина - пассажир автомобиля «Черри-Тигго» от полученных травм скончалась на месте. 

Водитель и 10-летний ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

 

Фото ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти