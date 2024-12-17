Шерстяные комплекты для «торопыжек»: клуб «28 петель» - теперь и в Гатчине!

Клуб «28 петель Гатчина» создан совсем недавно — около месяца назад. Волонтеры Школы третьего возраста стали частью большого проекта «28 петель Россия», основная деятельность которого — помощь недоношенным детям.

С момента открытия первого клуба «28 петель» в России прошло уже больше семи лет. Сейчас Центр поддержки материнства и детства «28 петель Россия» - это 2600 волонтеров с добрыми сердцами и золотыми руками; более полумиллиона изделий, переданных в перинатальные центры, родильные дома и отделения недоношенных детей; 276 отделений недоношенных детей, с которыми клуб работает по всей стране; филиалы клуба «28 петель» по всей России!

Этот замечательный проект решили поддержать и мастерицы гатчинской Школы третьего возраста. Они вяжут комплекты одежды и пледы для недоношенных малышей, которые помогают улучшать кровообращение и сохраняют тепло, необходимое для набирания веса. Обучение «по всем правилам» проводит активист клуба Татьяна, которая много лет вяжет комплекты для маленьких «торопыжек».

За первый месяц работы клуба «28 петель Гатчина» мастерицы связали семь игрушек и тринадцать комплектов для недоношенных деток. Благодаря добрым рукам этих женщин тринадцать малышей-«торопыжек» будут согреты теплом и любовью, а значит будут быстрее развиваться и подрастать! В конце декабря все комплекты безвозмездно будут переданы в Перинатальный центр Гатчины.

Крошечные шапочки, кофточки, пледы, носочки, «царапки», милые игрушки-«осьминожки», которые согреют малышей... И все это — из специально приобретенной 100-процентно чистой шерсти. Для того, чтобы изделие приносило пользу малышу, одежда для недоношенных детей должна изготавливаться из натуральных волокон. Благодаря строению волокна и его структуре шерсть благоприятно влияет на кровообращение ребенка, помогает ему «не забывать дышать». Чистая шерсть обеспечивает малышу сухое тепло: благодаря ее гигроскопичности и распространению тепла по всему изделию, малыш дольше остается сухим.

Такая шерсть не электризуется, а значит ребенок не испытывает неприятных ощущений от накопленного электростатического напряжения. Шерсть способна к самоочищению, а значит на нее не будет налипать пыль, как, например, на акриловые изделия. И главное - в шерсти не смогут размножаться болезнетворные бактерии.

Гатчинская Школа третьего возраста приглашает всех желающих присоединиться к этому доброму делу и помочь мастерицам в приобретении чистой шерсти для вязания детских комплектов. Для работы необходима пряжа «Секрет успеха» («Пехорка», 100% шерсть).

Желающие помочь клубу «28 петель Гатчина» могут связаться с волонтером ШТВ Верой Георгиевной Бондаревой по тел: 8-921-583-91-62.

Давайте будем помогать друг другу творить Добро!

Подготовила Юлия Лысанюк