В парадном строю – Деды Морозы

В этот день погода преподнесла гатчинцам подарок в виде обильного снегопада, что сделало атмосферу зимнего праздника по-настоящему новогодней.

Шествие Дедов Морозов проводится в Гатчине уже много лет. Начинал проводить это праздничное действо знаменитый Казачий Дед Мороз, краевед, коллекционер и благотворитель – Василий Пестряк-Головатый. На его приглашение посетить Гатчину и порадовать местную детвору откликались сказочные волшебники из разных городов страны. Когда его идею подхватила администрация и учреждения культуры, шествие Дедов Морозов стало проходить в других форматах с участием новогодних команд поселений Гатчинского района.

В этот раз Деды Морозы и Снегурочки вместе со сказочными персонажами прошествовали по Соборной - главной пешеходной улице Гатчины, а жители и гости города стали частью этого волшебного представления.

- Я уже семь лет главный Дед Мороз Пудостьского сельского поселения, – рассказывает Дед Мороз из Пудости, в быту командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев. – Поздравляю с Новым годом детей не только своих близких и друзей, но и всех-всех. Дети всегда ждут теплого волшебства. Для них важен не только Дед Мороз, но и те подарки, которые он принесет. А какие в этом году подарки жду ребят, раскрывать тайну не буду. Скажу только, что дети с радостью дарят мне свои поделки, поют песни, танцуют, читают стихи. Что очень приятно, современные дети читают классику. Так что в этом смысле ничего не меняется. И «В лесу родилась елочка» дети поют вместе с родителями, всем домом.

Восемь лет радует детишек в Новый год Снегурочка - Александра Исакова.

– Каждый год с Дедушкой Морозом поздравляем всех жителей Пудости и ближайшей округи. И на праздники в Дом культуры тоже пойдем. И так - до Рождества, - говорит Александра.

В этом году организатором праздника стал Центр творчества юных города Гатчины. Сверкающая огнями сцена была установлена у большой красивой елки на пересечении улицы Соборной и Красной. Здесь на радость взрослым и детворе прошло новогоднее театрализованное представление с участием Дедов Морозов от всех поселений Гатчинского округа. Настроение праздника дарили профессиональные и самодеятельные артисты. Вместе с ними гатчинцы пели, танцевали и участвовали в игровых программах.

Татьяна Можаева