Лучшие дзюдоисты – на «Кубке губернатора Ленинградской области»

В этом году в соревнованиях участие приняли более 150 спортсменов из ДНР, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Тюменской, Ульяновской, Ленинградской и Московской областей. В их числе были и гатчинские спортсмены. За три дня соревнований дзюдоисты разыграли 14 комплектов наград.

За место на пьедестале боролась воспитанница спортивного клуба «Вырица» Аделина Шашкова в категории «девушки, 52 кг». И спортсменку ждал успех – третье место завоевано. Поздравляем!

Сборная Ленобласти стала победителем общекомандного зачета на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области».