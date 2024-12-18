Лучшие дзюдоисты – на «Кубке губернатора Ленинградской области»
В Коммунаре прошли Всероссийские соревнования «Кубок губернатора Ленинградской области». Это единственные соревнования во всем Северо-Западном федеральном округе, по итогам которых сильнейшим дзюдоистам присваивается звание «Мастер спорта России».
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В этом году в соревнованиях участие приняли более 150 спортсменов из ДНР, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Калининградской, Мурманской, Рязанской, Тюменской, Ульяновской, Ленинградской и Московской областей. В их числе были и гатчинские спортсмены. За три дня соревнований дзюдоисты разыграли 14 комплектов наград.
За место на пьедестале боролась воспитанница спортивного клуба «Вырица» Аделина Шашкова в категории «девушки, 52 кг». И спортсменку ждал успех – третье место завоевано. Поздравляем!
Сборная Ленобласти стала победителем общекомандного зачета на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области».
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