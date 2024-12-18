Названы самые инициативные жители региона

Гатчинская школа бального танца «Олимпия» хорошо известна в мире танцевального спорта, в прошлом году она отметила 30-летие. Все эти годы школа была эстафетой творчества и большим семейным делом, где талант, трудолюбие и традиции передаются из поколения в поколение.