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Названы самые инициативные жители региона

Трое жителей Гатчинского округа стали победителями конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области 2024».

Рубрики:  Общество

Итоговый Форум инициативных граждан Ленинградской области прошел в молодежном культурно-досуговом комплексе поселка Новоселье Ломоносовского района. Его лейтмотивом стало развитие форм инициативного бюджетирования, также речь шла о создании ТОСов и поддержке молодежных инициатив. Участники форума делились опытом различных проектов.

Проект цифровизации городских процессов Гатчины, победивший в номинации «Умный город» на федеральном этапе конкурса, представила заместитель председателя комитета цифрового развития администрации Гатчинского района Ольга Ярцева.

В рамках мероприятия состоялась торжественное награждение победителей конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области 2024». В числе победителей жители Гатчинского округа: 

- лучший представитель инициативной комиссии – Варвара Нефедьева; 

- лучший представитель общественного совета Ленинградской области – Николай Парфенов; 

- лучший староста Ленинградской области – Ольга Павлова.

Каждый победитель получит денежную премию из призового фонда конкурса.

Татьяна Можаева