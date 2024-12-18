Названы самые инициативные жители региона
Трое жителей Гатчинского округа стали победителями конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области 2024».
Итоговый Форум инициативных граждан Ленинградской области прошел в молодежном культурно-досуговом комплексе поселка Новоселье Ломоносовского района. Его лейтмотивом стало развитие форм инициативного бюджетирования, также речь шла о создании ТОСов и поддержке молодежных инициатив. Участники форума делились опытом различных проектов.
Проект цифровизации городских процессов Гатчины, победивший в номинации «Умный город» на федеральном этапе конкурса, представила заместитель председателя комитета цифрового развития администрации Гатчинского района Ольга Ярцева.
В рамках мероприятия состоялась торжественное награждение победителей конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области 2024». В числе победителей жители Гатчинского округа:
- лучший представитель инициативной комиссии – Варвара Нефедьева;
- лучший представитель общественного совета Ленинградской области – Николай Парфенов;
- лучший староста Ленинградской области – Ольга Павлова.
Каждый победитель получит денежную премию из призового фонда конкурса.
Татьяна Можаева