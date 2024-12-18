Зима. Лёд. Пожарная опасность

В понедельник, 16 декабря, в прямом эфире главы администрации Гатчинского муниципального округа Людмилы Нещадим шла речь о безопасности в зимний период.

Ни вплавь, ни на машине, ни пешком – нельзя на водоём!

Директор муниципального центра безопасности и гражданской защиты населения Андрей Чертов говорил о соблюдении правил безопасности на водных объектах. Еще 5 ноября Гатчинской администрацией издано постановление, которое запрещает выход и выезд на лед.

Тем не менее, Андрей Чертов напомнил правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В таком случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

3. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию – идти на расстоянии 5–6 метров друг от друга.

4. Замерзшую реку лучше перейти на лыжах. При этом крепления лыж расстегните, чтобы в случае опасности сразу их сбросить.

5. Если есть рюкзак, надо повесить его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.

6. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

Андрей Александрович напомнил родителям, что нельзя отпускать детей на лед – на рыбалку, катание на коньках и санках – без присмотра!

За нарушение запрета выхода на лед предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1000 до 5000 тысяч рублей.

Распоряжением губернатора Ленинградкой области с 18 ноября на водоемах Ленинградской области закрыта навигация для маломерных судов. Инспекторы ГИМС МЧС России продолжают ежедневно контролировать обстановку на водоемах для предотвращения возможных происшествий. Плюсовая температура воздуха препятствовала образованию льда, и некоторые рыбаки, нарушая установленный запрет, выходили на воду. Между тем, за нарушение запрета предусмотрены крупные штрафы: для граждан – 5 тысяч рублей, для юридических лиц – 10 тысяч.

В настоящее время передвижение по воде разрешено только специализированным судам, которые занимаются промышленным рыболовством, перевозят жизненно важные грузы, доставляют людей в медучреждения, а также используются для аварийно-спасательных работ – в местах, где движение другого транспорта невозможно.

Осторожно, Новый год

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гатчинскому району Антон Егоров напомнил о правилах пожарной безопасности в зимний период и во время новогодних праздников.

На 12 декабря в Гатчинском округе было зарегистрировано 612 пожаров (примерно на 20% меньше, чем в прошлом году), но погибших в этом году больше – 19 человек. Травмы получили 16 человек, спасен 41, эвакуировано 87 человек.

Почти половина пожаров, как и в предыдущие годы, произошла в частных жилых домах и в надворных постройках. В том числе на территории садоводств – 89. Собственниками 94 объектов недвижимости, где произошли пожары, являются жители других регионов, проживающие в своих домах в сезон или бывающие там наездами.

В новогодние дни опасность возгорания возрастает. В прошлые праздники, 2 и 3 января 2024 года, произошло наибольшее количество пожаров – 21. Всего за январь 2024 года зарегистрировано 62 пожара, что составляет 47% от общего количества пожаров в Гатчинском районе. Число пострадавших на этих пожарах в январе составило 70% от общего количества – девять человек. При этом в феврале было зарегистрировано 48 пожаров, а в марте уже 32.

Госпожнадзор готовится к новогодним и рождественским праздникам. Сформирован перечень объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий, перечень специальных площадок для запуска пиротехнических изделий.

Сотрудники Госпожнадзора организовали мониторинг сайтов интернет-магазинов, продающих пиротехнику, на предмет наличия необходимой информации. Владельцы магазинов проинформированы о запрете продажи пиротехнических изделий лицам моложе 16 лет. В соответствии с федеральным законодательством, инспекторы Госпожнадзора наносят профилактические визиты на объекты, где будут проводиться праздники. В Гатчинском округе более 40 школ, детских садов и домов культуры, где пройдут утренники и елки, и 20 объектов будут задействованы для празднования Рождества.

В заключение Антон Егоров обратил внимание граждан, что из-за похолодания в последние недели в Гатчинском округе возросло количество серьезных пожаров, с погибшими. Жители стали массово включать обогреватели и топить печи – необходимо соблюдать осторожность! В целом пожарные к новогодним праздникам готовы.

Пиротехника для нас – 1, 2 и 3 класс

Правила использования пиротехники не изменились. Напомним, что существует 5 классов пиротехнических изделий. Бытовая пиротехника, которая свободно продается в специализированных магазинах или в гипермаркетах, это пиротехника 1, 2 и 3 класса опасности, для обывателей.

Классы опасности пиротехнических изделий отличаются радиусом разлета огневых эффектов: от простой хлопушки до больших фейерверков с разлетом на 30 метров. 4 и 5 класс – это пиротехнические изделия для профессионалов, с детонаторами, с электрическими инициирующими устройствами, которые недоступны частным лицам.

Как выбрать пиротехнику

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. Сейчас в любом сетевом гипермаркете есть пиротехнический отдел, где можно купить качественный фейерверк, в том числе китайского производства. Главное, проверить инструкцию, целостность упаковки и срок годности. За пределами срока годности использовать нельзя. Целостность упаковки – залог безопасности изделия. С дефектами упаковки пиротехнику брать нельзя.

На корпусе пиротехнического изделия размещается инструкция по применению – обязательно ознакомьтесь! Слова «Внимание!», «Осторожно!» должны быть выделены жирным шрифтом. Требования к безопасному применению на каждом пиротехническом изделии указаны: на каком расстоянии можно находиться в момент инициализации, на какой площадке это следует делать.

Применять пиротехнику можно только на улице (за исключением бенгальских огней и хлопушек).

Пожарные предупреждают: если неукоснительно соблюдать инструкцию на упаковке пиротехники – сертифицированной, купленной в специальном магазине, праздничный салют будет красивым и безопасным.

Екатерина Дзюба