Безопасные праздники

При использовании печного отопления важно помнить о следующих правилах:

1. Регулярная проверка печей: Убедитесь, что ваши печи и дымоходы находятся в исправном состоянии. Наличие трещин, накопления сажи и других загрязнений может привести к образованию пожара.

2. Правильная топка: Не оставляйте печь без присмотра во время топки. Не используйте для разжигания легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин или спирт.

3. Безопасное расстояние: Обеспечьте безопасное расстояние между печью и горючими материалами (деревом, бумагой, тканями и т. д.).

Что касается электронагревательных приборов, соблюдайте следующие рекомендации:

1. Использование сертифицированной техники: Убедитесь, что ваши электронагревательные приборы имеют соответствующие сертификаты качества и безопасности.

2. Не перегружайте электрическую сеть: Не подключайте слишком много приборов к одной розетке и избегайте использования старых, поврежденных проводов.

3. Регулярный осмотр: Периодически проверяйте состояние электропроводки и поступающих к приборам кабелей.

Кроме того, напоминаем о правилах, связанных с установкой новогодних елок и использованием праздничной иллюминации:

1. Установка елки: Установите искусственную или натуральную елку на устойчивой подставке, чтобы она не могла упасть. Размещайте ее подальше от окон, где могут быть источники тепла, и электрических приборов.

2. Использование сертифицированных гирлянд: Приобретайте только сертифицированные новогодние гирлянды, так как они прошли необходимые испытания и соответствуют нормам безопасности. Не забывайте проверять на наличие повреждений, и не оставляйте праздничные огни без присмотра.

3. Отключение электрооборудования: Перед сном или при уходе из дома не забудьте отключить все электроприборы, включая гирлянды.

Соблюдение этих простых, но важных рекомендаций поможет избежать трагедий и сделает зимние праздники безопаснее. Давайте сделаем все возможное, чтобы защитить себя и своих близких от огненной опасности!