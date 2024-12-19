Безопасные праздники
В связи с ростом случаев гибели и травматизма людей на пожарах, отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области настоятельно напоминает всем жителям о важности соблюдения требований пожарной безопасности, особенно в зимний период, когда активное использование печного отопления и электронагревательных приборов стало особенно актуальным.
При использовании печного отопления важно помнить о следующих правилах:
1. Регулярная проверка печей: Убедитесь, что ваши печи и дымоходы находятся в исправном состоянии. Наличие трещин, накопления сажи и других загрязнений может привести к образованию пожара.
2. Правильная топка: Не оставляйте печь без присмотра во время топки. Не используйте для разжигания легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин или спирт.
3. Безопасное расстояние: Обеспечьте безопасное расстояние между печью и горючими материалами (деревом, бумагой, тканями и т. д.).
Что касается электронагревательных приборов, соблюдайте следующие рекомендации:
1. Использование сертифицированной техники: Убедитесь, что ваши электронагревательные приборы имеют соответствующие сертификаты качества и безопасности.
2. Не перегружайте электрическую сеть: Не подключайте слишком много приборов к одной розетке и избегайте использования старых, поврежденных проводов.
3. Регулярный осмотр: Периодически проверяйте состояние электропроводки и поступающих к приборам кабелей.
Кроме того, напоминаем о правилах, связанных с установкой новогодних елок и использованием праздничной иллюминации:
1. Установка елки: Установите искусственную или натуральную елку на устойчивой подставке, чтобы она не могла упасть. Размещайте ее подальше от окон, где могут быть источники тепла, и электрических приборов.
2. Использование сертифицированных гирлянд: Приобретайте только сертифицированные новогодние гирлянды, так как они прошли необходимые испытания и соответствуют нормам безопасности. Не забывайте проверять на наличие повреждений, и не оставляйте праздничные огни без присмотра.
3. Отключение электрооборудования: Перед сном или при уходе из дома не забудьте отключить все электроприборы, включая гирлянды.
Соблюдение этих простых, но важных рекомендаций поможет избежать трагедий и сделает зимние праздники безопаснее. Давайте сделаем все возможное, чтобы защитить себя и своих близких от огненной опасности!