Стеклянные космонавты, Красные шапочки, Золушки и чародеи, золотые рыбки и райские птицы, ватные клоуны, балерины и закутанные в шубки малыши, стеклянные бусы, мельницы и ракеты – все эти милые украшения способны не только вызвать восхищение у детей, но и вернуть детство взрослым.

За каждой из игрушек – удивительная история, которую готов рассказать автор выставки, собиратель и хранитель уникальных артефактов Людмила Евгеньевна Ковалева.

Что особенного в этих игрушках? Какие они? Когда появились и как их делали? Как они изменились с тех давних времен, когда на Новый год впервые была наряжена елка? Оказывается, рождественские елки сначала украшали съедобными предметами (пряниками, яблоками, фигурками из теста), а первые несъедобные украшения появились во второй половине XVIII века. Они были сделаны из бумаги, яичной скорлупы, раскрашенных шишек.

Родиной стеклянных елочных украшений считается город Лауша в Германии. По легенде, в XIX веке в этом городе жила бедная семья стеклодува, который первым начал выдувать из стекла орехи и яблоки для своих детей. Местным жителям очень понравилась эта идея, и скоро уже весь город заказывал у стеклодува елочные украшения. А потом и вся Европа стала наряжать рождественские деревья стеклянными шариками.

В Россию эту традицию привезла из Германии супруга Николая I, Александра Федоровна. Во второй половине XIX века рождественские елки со стеклянными украшениями устанавливались уже повсеместно.

Экспозиция в библиотеке им. А.И. Куприна позволяет не только полюбоваться очаровательными новогодними игрушками, но и сравнить изделия разных эпох. Старинные ватные фигурки и стеклянные игрушки 30-50-х годов XX века соседствуют с авторскими изделиями современных мастеров.

Выставка «Бусы повесили, встали в хоровод!» продлится до 14 января.

Юлия Лысанюк