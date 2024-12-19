Один округ – один бюджет: социально-ориентированный и солидный

Председатель комитета финансов администрации Гатчинского района Любовь Орехова рассказала об основных параметрах бюджета на 2025 год и ближайшую перспективу. По сравнению с текущим годом цифры значительно изменились. В целом, бюджет Гатчинского округа сформирован на основе 12 муниципальных программ. Общая сумма доходов на 2025 год – более 18 млрд рублей, расходная часть бюджета запланирована в сумме более 19 млрд рублей, дефицит бюджета составит порядка 9,9%.

Доходы

Доходная часть бюджета складывается из трех составляющих: налоговых и неналоговых платежей и безвозмездных поступлений. В общей сложности доход бюджета Гатчинского муниципального округа в 2025 году планируется в сумме свыше 18 млрд рублей, и более 60% этой суммы составляют налоговые и неналоговые поступления.

Ожидаемый объем налоговых поступлений в бюджет округа превышает 9,9 млрд рублей, и около 70% этой суммы – налоги с физических лиц (НДФЛ). В денежном выражении это порядка 7,3 млрд рублей (в 2023 году эта сумма составляла 3,8 млрд, в 2024 году – 4,5 млрд) – доход от налогов растет.

Неналоговые доходы запланированы в сумме около 1,2 млрд рублей. Источником этих средств служат арендная плата за муниципальное имущество и земельные участки, продажа имущества и земли, штрафы, санкции, плата за негативное воздействие на окружающую среду и прочее.

Безвозмездные поступления в бюджет Гатчинского округа на 2025 год запланированы в размере около 7,3 млрд рублей. Львиную долю этой суммы составляют субвенции из бюджета Ленинградской области, также туда входит дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, областные субсидии и межбюджетные трансферты.

Расходы

Расходы бюджета сформированы на основании 12 муниципальных программ, и расходная часть бюджета на 2025 составляет порядка 19,3 млрд рублей, из них 84% – это программные расходы. На три года сформирован приоритетный проект «Гатчина – столица Ленинградской области», общая сумма расходов по нему составляет 3,4 миллиарда рублей.

Образование

Традиционно самая крупная статья расходов в нашем бюджете – это образование. На реализацию программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном округе» планируется потратить порядка 8,2 млрд рублей – более 42% всех расходов. При этом свыше 5 млрд составят областные и федеральные средства.

На дошкольное образование отводится более 2,9 млрд рублей, большую часть этой суммы составят расходы на содержание 52 муниципальных дошкольных учреждений (детские сады, структурные подразделения дошкольного образования в школах). Кроме этого, предусмотрены средства на поддержку частных детских садов – 66 млн рублей: на оплату труда, приобретение учебных пособий, игрушек, коммунальные услуги, аренду и прочее. Получатели субсидии в соответствии с проведенным конкурсным отбором – три частных детсада: «Творец», «Планета детства» и корпорация «Детство».

Из областного бюджета детские сады получат средства на ремонтные работы, приобретение оборудования, противопожарные мероприятия и прочее – всего более 184 млн рублей. Свыше 20 млн – средства из областного бюджета на компенсацию части родительской платы, размер которой остался без изменения – 2600 рублей в месяц, при этом стоимость питания ребенка в детском садике – 284 рубля. Т.е. фактически родители оплачивают меньше половины расходов на питание.

На развитие начального, основного и среднего общего образования в 2025 году заложено более 3,3 млрд рублей, в том числе около 40 млн – на два частных учреждения: гатчинскую гимназию «Апекс» и школу им. императора Александра III.

Порядка 405 млн рублей отводится на развитие инфраструктуры общего образования: ремонт, противопожарные мероприятия, укрепление материальной базы. 72 млн предусмотрено на ежемесячное вознаграждение за классное руководство (919 классных руководителей получат доплату). Более 300 млн рублей запланировано на обеспечение бесплатным питанием школьников.

Общая сумма расходов на дополнительное образование детей в 2025 году превысит 426 млн рублей, в том числе на содержание учреждений – более 269 млн и 15 млн – на ремонт. Девять учреждений допобразования получат персонифицированное финансирование на общую сумму более 141 млн рублей.

Также в бюджете 2025 года предусмотрены средства на продолжение строительства ясельного корпуса к детскому саду

№ 13 в Гатчине – 216 млн рублей, 225 млн запланировано на строительство детсада в Коммунаре. На возведение детско-юношеской спортшколы в Коммунаре отводится 160 млн рублей, 73 млн – на окончание строительства школы на Аэродроме, 82 млн – на модернизацию Кобринской общеобразовательной школы и другое.

На развитие инфраструктуры школ в 2025 году предусмотрено порядка 239 млн рублей, в том числе средства на разработку проектно-сметной документации: 60 млн – на школу в Малом Верево на ул. Кутышева (825 мест),

29 млн – на пристройку к Гатчинской школе № 8, 67 млн – на новую школу на Хохловом поле,

73 млн – на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в лагере «Лесная сказка» и около 8 млн – на пристройку к Гатчинскому лицею № 3.

«Гатчинский учитель» и лагеря

«Гатчинский учитель» – это новый социальный проект для привлечения высококвалифицированных специалистов в Гатчинский муниципальный округ. В рамках данной программы предусмотрено более 9 млн рублей на выплаты педагогам. В том числе 300 тысяч рублей – на единовременное вознаграждение учителю при вручении знака отличия «Педагогу – за верность Гатчинскому округу» (на эту награду имеют право педагогические работники со стажем в общеобразовательном учреждении свыше 25 лет). Кроме того, предусмотрены выплаты молодым педагогам

Общая сумма расходов на детский отдых составляет 82 млн

рублей. Из них на обеспечение деятельности лагеря «Лесная сказка» – свыше 33 млн рублей. На летние школьные лагеря запланировано более 31 млн рублей, на организацию отдыха детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 12 млн. Благодаря средствам областного бюджета 270 детей и подростков получат 70% компенсацию стоимости путевки в летний лагерь. Т.е. при стоимости путевки 27 220 рублей родители заплатят только 8156 рублей.

Расходы на социальную защиту прав детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрены в размере более 172 млн рублей. В эту сумму входят выплаты вознаграждения приемным родителям, обеспечение бесплатного проезда детей – учащихся, подготовка граждан, желающих принять на воспитание сироту, компенсация оплаты услуг ЖКХ и другое.

Транспорт и дороги

На развитие транспортной системы в Гатчинском округе в 2025 году заложено финансирование в размере свыше 2,2 млрд рублей. Предусмотрены расходы на содержание автомобильных дорог в сумме 180 млн рублей, 40 млн на мероприятия по дорожной деятельности: это паспортизация дорог, технические планы, оценка технического состояния дорог.

На капитальный ремонт и строительство дорог отводится беспрецедентная сумма – 1,1 млрд рублей. В частности, свыше 908 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт автодорог и разработку проектно-сметной документации, 227 млн – на строительство и реконструкцию дорог.

Около 170 млн запланировано на устройство новых и ремонт существующих тротуаров, автобусные остановки и пр.

На строительство дороги к школе № 12 запланировано 74 млн рублей, и 12 млн – на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию улицы Сойту в Гатчине.

Также на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов предусмотрено более 153 млн

рублей из разных источников.

На создание условий для дорожной деятельности запланировано 285 млн рублей. Эта сумма включает расходы на содержание автодорог местного значения: ямочный ремонт, очистку, вывоз снега и т.д., на ремонт дворов и участков автомобильных дорог и тротуаров.

На безопасность дорожного движения (установку и ремонт дорожных знаков и светофоров, ограждений, разметку) планируется потратить более 46 млн рублей.

На работы, связанные с регулярными автобусными перевозками по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, будет направлено более 430 млн рублей

Культура и физкультура

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в Гатчинском округе» в 2025 году составляет 1,7 млрд рублей. На содержание учреждений культуры отводится 1,3 млрд. Предусмотрены средства на культурно-массовые мероприятия, на разработку проектно-сметной документации на реставрацию памятников федерального значения: площади и обелиска Коннетабля, Трехарочного и Адмиралтейского мостов.

На строительство Дома культуры в Рождествено на ул. Терещенко со зрительным залом на 150 мест, спортзалом и библиотекой запланировано 193 млн рублей, 28 млн – на разработку проектно-сметной документации на возведение Центра творческого развития на Аэродроме в Гатчине.

На развитие физкультуры и спорта в 2025 году предусмотрено 670 млн рублей. Общая сумма расходов на содержание спортивных учреждений – 239 млн. Кроме того, на приобретение инвентаря, содержание и ремонт спортивных площадок запланировано более 40 млн рублей. На проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – более 28 млн рублей.

На продолжение строительства Ледовой арены в Гатчине отпущено 154 млн рублей, 10 млн – на разработку проектно-сметной документации на строительство физкультурного комплекса в Мариенбурге. Также предусмотрены расходы на капитальный ремонт стадиона в Войсковицах – 121 млн рублей, 5,9 млн – на капремонт спортивной площадки в Белогорке и 5 млн – на начало капитального ремонта здания спортзала на ул. Чехова, 8-а в Гатчине.

Благоустройство

82 млн рублей предусмотрено на содержание детских и спортивных площадок, на установку игрового и спортивного оборудования, качелей, замену покрытий.

643 млн рублей запланировано на обеспечение деятельности учреждений, которые занимаются благоустройством территории. Почти 36 млн предусмотрено на содержание мест воинских захоронений. 156 миллионов рублей – на организацию уличного освещения: на оплату электроэнергии, приобретение и ремонт светильников. Кроме того, предусмотрены средства на покупку самоходных машин и других видов техники по заявке в территориальном управлении.

В рамках охраны окружающей среды 77 млн рублей отводится на озеленение территории, ликвидацию несанкционированных свалок и мероприятия по созданию площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Расходы на формирование комфортной городской среды в 17 объектах Гатчинского округа составят 209 млн из областного бюджета и порядка 250 млн рублей за счет бюджета округа.

На создание, развитие и функционирование объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2025 году запланировано 467,8 млн рублей. На капитальный ремонт и ремонт общественных бань в 2025 году будет направлено 33,5 млн. С 1 января в Гатчинском округе начнет действовать муниципальное автономное учреждение «Банный комплекс», которое будет обслуживать всю территорию. На его содержание предусмотрено 103 млн рублей.

Жильё

По муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей в Гатчинском муниципальном округе» общая сумма запланированных расходов составляет более 388,5 млн рублей. В первую очередь предусмотрены расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 22,6 млн рублей.

Порядка 60 млн запланировано на обеспечение жилыми помещениями многодетных, семей, имеющих детей-инвалидов, на обеспечение жильем в рамках федерального закона о ветеранах, о социальной защите инвалидов и т.д.

Кроме того, 18 млн рублей предусмотрено на приобретение в муниципальную собственность четырех квартир для обеспечения жильем работников бюджетной сферы. На приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей запланировано 159,6 млн рублей: 30 квартир администрация должна приобрести в следующем году.

«Безопасный город»

По муниципальной программе «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном округе» расходы составят 190 млн рублей. В том числе почти 30 млн предусмотрено на формирование трудовых бригад и трудоустройство несовершеннолетних граждан. Также в рамках этой программы предусмотрено 18,2 млн рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства планируются в сумме 13 млн рублей.

На обеспечение безопасности в Гатчинском муниципальном округе запланировано направить 120 млн рублей, из них 20 млн – на обеспечение безопасности учреждений образования, 13 млн рублей предусмотрены на развитие системы интеллектуального видеонаблюдения, в том числе аппаратно-программной комнаты «Безопасный город».

Сельское хозяйство

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском округе» в 2025 году составит 53 млн рублей. В программе предусмотрены расходы на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, благоустройство сельских территорий: борьба с борщевиком, развитие агропромышленного комплекса. А также предусмотрены субсидии на создание условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и фермерских хозяйствах, на предоставление мер поддержки сельхозтоваропроизводителям в условиях санкционного давления, организацию выставок и ярмарок, смотров-конкурсов, а также на участие гатчинских аграриев в областных и федеральных мероприятиях.

Однако бюджет – это «живой документ», который подвержен корректировкам, уточнениям и изменениям. Участники публичных слушаний единогласно одобрили проект бюджета округа на 2025 и плановый период 2026–2027 годов.

На заседании Совета депутатов Гатчинского муниципального округа 20 декабря бюджет будет принят во втором чтении.

Екатерина Дзюба