Итоговое собеседование по русскому языку для родителей прошло в Кобраловской школе

К экзаменам допускаются лица, не имеющие академической задолженности, а также имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку, которое предстоит пройти девятиклассникам 12 февраля 2025 года.

14 декабря в Кобраловской школе прошло родительское собрание, посвященное вопросам проведения обязательной части государственной итоговой аттестации – устному собеседованию по русскому языку.

Родители девятиклассников Кобраловской школы попробовали себя в роли экзаменуемых, а также смогли понаблюдать за демонстрационным экзаменом со стороны.

«Вся процедура заняла ровно 15 минут, регламент итогового собеседования полностью соблюдался», - поделилась с нами мнением заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Андреевна Хямяляйнен.

Участница собеседования, мама девятиклассницы, успешно справилась со всеми заданиями, получив 16 баллов из 20 возможных. Она отметила: «Я немного волновалась, но пройти испытания оказалось посильным даже без подготовки». После оглашения результатов демонстрационного экзамена учитель русского языка пояснила как оценивался тот или иной критерий. После экзамена родители смогли задать вопросы организаторам и экспертам.

«Я с большим интересом посетила репетиционное собеседование. Мне очень понравилась сама обстановка, которая вернула меня в школьные годы. Пусть ненадолго, но я почувствовала те трепетные переживания, тот страх, что всё могу перепутать. Спасибо огромное нашим учителям, которые в доступной форме разъяснили родителям регламент прохождения собеседования. Для себя отметила дружественную обстановку и профессионализм учителей. Теперь я знаю, как смогу помочь своему ребенку для достижения высоких результатов при подготовке к экзаменам», - поделился с нами своими впечатлениями один из родителей.

Процедуру проведения итогового собеседования родители назвали оптимальной и объективной для оценки коммуникативных навыков обучающихся. Участие родителей в данном мероприятии стало ценным опытом и помогло понять, как психологически подготовить ребенка к итоговому собеседованию. Многие родители уверены, что воспитание на личном примере – самое действенное.