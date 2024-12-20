Одно «золото» хорошо, а два – лучше!

В соревновании участие приняли представители девяти субъектов России: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, а также Республик Карелия и Коми. Больше всего спортсменов было именно из Ленобласти: 182 человека на турнире по быстрым шахматам и 130 человек – по блицу.

В Первенстве приняла участие воспитанница гатчинского клуба «Шахматное Королевство» Вера Моторина (тренер – Ирина Моторина). Она выступала в категории «девушки до 19 лет» и одержала победу в обоих турнирах, завоевав тем самым сразу две золотые медали. Теперь у Веры есть право участвовать в Первенстве России и по быстрым шахматам, и по блицу.