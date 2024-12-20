Провожаем год с благодарностью!

Руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим обратились к землякам с теплыми словами благодарности – за каждый прожитый день, каждое мгновение уходящего года.

Каким же был для нас этот год? Как сказала глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим, год был действительно очень напряженный. Начался он с 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады и Гатчины от фашистской оккупации. Президент России Владимир Путин приехал в наш район на открытие мемориала мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

- Мы вступили в 2024 год в условиях продолжающейся специальной военной операции. И сейчас мы уже говорим открыто: это война, объявленная нашей стране коллективным Западом, – подчеркнула Людмила Николаевна.

– Это война, которая заставила наших ребят, наших земляков взять оружие и идти на фронт, чтобы в очередной раз, 80 лет спустя, отстаивать свободу нашей страны. И победа сегодня куется не только в зоне боевых действий – в неменьшей степени она куется в тылу. И, дорогие земляки, именно с этим осознанием нам с вами нужно идти в год 2025-й. У каждого своя линия фронта, у каждого свой рубеж, а за этим – одна общая великая победа.

Людмила Нещадим поблагодарила директоров предприятий, предпринимателей, руководителей бюджетной сферы, федеральных и региональных структур:

- Спасибо за ваш труд, за то, что вы рядом. Для нас 2024 год стал годом нашей муниципальной реформы. Мы с вами первые и пока единственные в Ленинградской области встали на этот путь. Сегодня мы вошли в число 70 субъектов РФ, в которых проведена эта реформа, и мы это сделали. Было много сомнений, опасений, конечно, были риски, но сегодня мы абсолютно уверенно идем в 2025 год уже как Гатчинский муниципальный округ.

Людмила Николаевна поблагодарила всех, кто пришел в сентябре на избирательные участки и, проявив активную гражданскую позицию, проголосовал. Благодаря этому был сформирован работоспособный представительный орган – совет депутатов первого созыва Гатчинского округа.

Также глава администрации обратилась ко всем гатчинцам с теплыми словами поздравления:

- Уходящий год был объявлен президентом Российской Федерации Годом семьи. И нет ничего дороже, чем наши родные и близкие: наша семья, наша опора, наш стимул жизни. И я искренне хочу пожелать, чтобы в каждой семье, в каждом доме царили любовь, счастье, благополучие и достаток.

Благодарность землякам выразил и глава Гатчинского округа Виталий Филоненко:

- Большое вам спасибо за ваш ратный труд, за сохранение ваших коллективов, за то, что вкладываете душу в нашу гатчинскую землю. Дай Бог вам сил и здоровья, храни вас всех Господь!

С приветственным словом выступил председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов. Он поздравил собравшихся с успехами уходящего года и пожелал всем победы в наступающем 2025 году.

В этот день было много наград: на сцену поднимались представители разных профессий, призеры и победители престижных конкурсов, гатчинцы, особо проявившие себя в уходящем году. Людмила Нещадим и Виталий Филоненко вручали благодарственные письма, почетные грамоты и другие знаки поощрения.

За талант и мастерство наградили четверых жителей Гатчинского округа. Нагрудный знак Гатчинской администрации «За вклад в развитие культуры Гатчинского муниципального района» получил артист Гатчинского ТЮЗа Павел Явдосюк. За победу в номинации «Семейная история о любви» по итогам проекта «Семья защитника Отечества» благодарственным письмом награждена семья Владимира и Александры Маренковых.

За вклад в воспитание подрастающего поколения и участие в фестивале «День детского экологического кино России» благодарственные письма получили педагоги: заместитель директора Веревской школы, руководитель студии «VRV-school мультстудия» Ирина Овсянникова и воспитатель детского сада № 23, руководитель студии «Аквамарин» Елена Утешкалиева.

В номинации «Люди дела» награды получили три десятка человек. В числе награжденных – и.о. главы администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко; директор племзавода «Красногвардейский» Олег Сергиенко; заместитель директора гатчинского филиала Центра соцзащиты населения Наталья Корсакова; начальник 18 пожарно-спасательного отряда Евгений Мясников; начальник межрайонного отдела вневедомственной охраны Сергей Михайлов; и.о. главврача перинатального центра Николай Коробков; медицинские сестры Гатчинской КМБ Оксана Отева и Ева Васильева. Также отметили работников ЖКХ и банковской сферы, юных спортсменов и педагогов, представителей бизнеса, сотрудников предприятий и других.

В церемонии награждения принял участие депутат Госдумы РФ Сергей Петров. Поздравляя всех с приближающимся Новым годом и говоря об успехах нашей страны и 47 региона, Сергей Валериевич отметил заслугу жителей Ленинградской области и непосредственно Гатчинского округа в интенсивном социально-экономическом развитии.

- Несмотря на то, что против нас воюют больше 30 стран НАТО и так называемого коллективного Запада, несмотря на их сотни миллиардов долларов, мы двигаемся вперед. В 2020 году мы принимали бюджет страны чуть меньше 19 триллионов, в этом году – больше 40 триллионов

рублей. И это очень серьезные показатели, учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся. И все это случилось благодаря труду тысяч и тысяч наших граждан. Благодаря тому, что каждый на своем месте четко, профессионально и качественно делает свое дело. Конечно, хочется сказать самые теплые слова поддержки нашим ребятам, которые воюют на фронте, и пожелать производственных успехов всем, кто работает в тылу в оборонной промышленности. Огромная благодарность тем, кто лечит в госпиталях, и, конечно, спасибо всем волонтерам, которые, собрав все самое необходимое, отправляются к своим землякам в части. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Море здоровья всем и мирного неба! – пожелал Сергей Петров.

За поддержку участников СВО благодарственными письмами наградили пятиклассниц Войсковицкой школы № 1 Дарью Зубко и Нелли Зубареву, а также участницу волонтерского движения «ZOV Федотовой» Светлану Андрееву.

Благодарственные письма за уникальный вклад в связь поколений получили директор Музея города Гатчины Екатерина Потоцкая; благочинные Гатчинского округа – настоятель Павловского кафедрального собора Владимир Феер и настоятель Петропавловского храма Вырицы Владимир Вафин; директор центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нина Аниконова; директор Центра изучения и сохранения русской старины Денис Ермолин; директор фонда «Теплый дом» Надежда Волкова; учитель-логопед детского сада № 47 Светлана Думинова; сотрудники Гатчинского дворца молодежи Надежда Кузоятова и Ольга Алексеева.

Для участников праздника выступал эстрадно-духовой оркестр «Биг-бэнд Гатчина» под руководством Сергея Ефремова, а также солисты Елена Мелешина, Алексей Гречин и Динар Байтемиров.

Завершилась праздничная концертная программа эффектным появлением Деда Мороза со Снегурочкой и легендарной песенкой про пять минут из «Карнавальной ночи». Зимние волшебники поздравили гатчинцев с наступающим Новым годом и пожелали в доме …хорошей погоды:

Пусть растут мастерство и возможности

Всех людей Ленинградской области.

Пожелаем вам всяческой благости

И большущий мешок вечной радости!

Екатерина Дзюба