Рождество для всех!

В подопечных семьях фонда «Благо Дари» мамы, как правило, растят своих детей в одиночку, часто даже без помощи родственников. Чтобы проводить 2024 год в хорошем настроении и встретить Рождество Христово с добрыми мыслями, приглашаем вас принять участие в доброй традиционной акции!

В этом году волонтеры собирают прежде всего фасованные (готовые) сладкие подарки. Кроме них можно принести развесные конфеты, сладости, шоколадки, мандаринки.

Также фонд «Благо Дари» проводит традиционный сбор рождественских подарков для бездомных и одиноких малоимущих людей. Приглашаем вас поучаствовать в этом традиционном общегородском добром деле, подарив тепло наших сердец и ощущение праздника тем, кто новогодние дни будет встречать без близких и домашнего тепла.

Можно принести: вкусную тушёнку (с ключом на банке), шпроты (также с ключом), любые мягкие конфеты, чай пакетированный (25 пакетиков), мандарины, сахар-рафинад, теплые мужские перчатки.

Подробнее об этом здесь: https://vk.com/wall-136134674_4394.

Вручать подарки бездомным людям волонтеры начнут 31 декабря в дневном центре социальной адаптации для бездомных людей «ОтДУШина». В подарочные наборы для посетителей «ОтДУШины также войдут теплые вязаные вещи от рукодельниц «Гатчинской Хурмы».

Прием пожертвований, как и всегда, ведется на гуманитарном складе фонда «Благо Дари» по адресу: Гатчина, ул. Красная, 1В (здание за Покровским собором). График работы: понедельник, среда, суббота (12:00-17:00). В январские выходные - по согласованию.

Сделать маленькое чудо для ближнего под силу каждому. Фонд «Благо Дари» будет рад любой вашей поддержке, в том числе — информационной. Давайте вместе дарить радость!