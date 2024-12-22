Как бросить пить? Найти товарищей в содружестве анонимных алкоголиков

В Гатчине члены содружества – алкоголики в ремиссии – встретились с представителями гатчинской общественности, медицины, духовенства, социальной сферы, чтобы презентовать свою организацию и программу выздоровления анонимных алкоголиков как способ бросить пить. Главная цель – донести информацию о работе содружества анонимных алкоголиков в Санкт-Петербурге и в Гатчинском округе и попытаться объединить усилия органов исполнительной власти, духовенства, медиков, правоохранителей, а также представителей общественных организаций в помощи людям, страдающим от алкоголизма.

Плачевная статистика

Как заметил один из членов сообщества, знающий проблему изнутри, тема эта остается весьма актуальной, причем статистические данные – это только верхушка айсберга. Два года назад по данным Минздрава РФ на каждые сто тысяч населения приходилось около 800 человек больных алкоголизмом и алкогольными психозами. Но это только официальная статистика, то есть те, кто обратился в медучреждения.

- Реальная картина намного плачевнее. Я знаю по себе – я сам алкоголик, и по многим нашим коллегам по выздоровлению – мало кто обращается за помощью официально, – признался участник встречи. – А кто такие анонимные алкоголики? Это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим оптом, силами и надеждами, чтобы помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в нашем содружестве – желание бросить пить. У нас нет вступительных или членских взносов. Мы содержим себя сами на наши добровольные пожертвования, мы не связаны ни с какой сектой или конфессией, ни с каким политическим направлением, учреждением. Наша главная цель – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести трезвость.

Содружество анонимных алкоголиков – «АА» – действует во всем мире. В нашей стране первая такая группа образовалась в Москве в 1987 году. С тех пор идея развилась и окрепла. На сегодняшний день в России существует больше 1100 групп анонимных алкоголиков. В Петербурге и Ленобласти работает около 120 групп, и непосредственно в Гатчинском округе – четыре группы «АА». Также собрания проводятся на базе психиатрической больницы им. Кащенко в Никольском и в Дружноселье.

С поддержкой святейшего патриарха

Несмотря на формальное отсутствие религиозности, принципы программы выздоровления были позаимствованы из области медицины и религии. Духовные идеи небезызвестных «12 шагов» получили поддержку святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который высказался однозначно: «Поскольку алкоголизм и другие виды зависимости – грех и болезнь одновременно, нужно, чтобы общество и Церковь боролись против них совместными усилиями. Негативное отношение духовенства к программе «Двенадцати шагов» зависит от степени осведомленности. Никаких богословских предпосылок отвергать эту программу нет».

Однако сами члены содружества замечают, что как раз осведомленности и не хватает. Само словосочетание «анонимные алкоголики» вызывает у большинства людей иронию и недоверие. Но при ближайшем рассмотрении многих эти идеи воодушевляют. И чем раньше сами зависимые познакомятся с содружеством, тем больше шансов на ремиссию.

В содружестве анонимных алкоголиков есть специализированные группы: для участников боевых действий, для медицинских работников, для священнослужителей, для молодежи, для женщин и даже для детей. Есть группы общие, без ограничений. Общаясь на своих собраниях, анонимные алкоголики делятся друг с другом опытом, но не употребления, а избавления – своей работы по программе 12 шагов. И, собственно говоря, это помогает оставаться трезвым.

На собраниях можно найти себе наставника – человека, который уже прошел эти 12 шагов, изменил свою жизнь и готов поддержать новичка, задав ему вектор на пути к трезвости. Потому что залог выздоровления – помочь другому. Это один из основных принципов, благодаря которым и достигается трезвость.

Члены петербургского содружества анонимных алкоголиков работают даже с заключенными в колониях и с пациентами городской наркологической больницы. Поделились своим опытом анонимные алкоголики и с участниками встречи.

«Меня выходили анонимные алкоголики»

Павлу 64 года, и он остается трезвым 16 лет подряд. «Подряд» – ключевое слово, для алкоголика со стажем это большое достижение. Длительному периоду трезвости предшествовали десятилетия пьянства, когда Павел, сам того не желая, уверенно шел по стопам родителей. Вот его рассказ:

- Пить по-взрослому я начал поздно – где-то к тридцати годам. Мама с папой – алкоголики, поэтому мой путь был – детский дом, интернат, и я зарекся: пить не буду. У меня были мама и папа перед глазами, хотя папу я видел всего пару раз в жизни, в 1964 году его как асоциальный элемент выслали из Ленинграда на 101-ю версту. Я не хотел их судьбы и до тридцати лет держался, потому что все время был чем-то занят. А потом пришли девяностые… В стране – катаклизмы, появилось свободное – и пустое – время, которое я стал заполнять алкоголем. Нет, у меня не было иллюзий, что это полезно, что это здорово. Я знал, что алкоголь – это отравление, деградация и в конце концов сумасшествие.

Прихожу в магазин: «Нет, не будут брать!». Беру. Приношу домой, ставлю на стол: «Нет, не буду пить!». Пью. При этом был «вечный студент»: первое образование получил, когда был трезвый, а второй университет заканчивал, уже хорошо употребляя.

Об алкоголизме я знаю все. Я знаю не только, что может сказать алкоголик (особенно действующий алкоголик), я знаю все, что он может подумать, потому что я все это проходил. Тут ведь, к сожалению, так получается, что, если алкоголик живет в семье, болеет вся семья. Вот это очень трудно признать. Две жены от меня ушли, а с третьей мы уже 23 года вместе, и первые семь лет она меня ни дня не видела трезвым. Но, в отличие от предшественниц, ни спасать, ни исправлять меня она не стала. Сказала: «Я буду жить своей жизнью – так, как я хочу». И это был правильный выбор. А я сделал свой выбор: перепробовал все – ничего не помогало, с психологом работал – без толку, пока не попал в содружество анонимных алкоголиков – они меня выходили. И теперь моя задача – выхаживать других.

Как отметил Павел, много лет назад в Гатчине начались собрания анонимных алкоголиков благодаря в то время директору Гатчинского Дворца молодежи Юрию Ивановичу Назарову, который приложил немало усилий для спасения молодежи от алкогольной и наркотической зависимости.

«Я понял: в конце туннеля – не свет, а свечка»

38-летний житель Гатчины Андрей не пьет уже четыре года. А начал – в тринадцать. Это было весело, легко и море по колено. Пьяное веселье перетекло во взрослую жизнь и трансформировалось в раздражение на всё и вся, причем пьянство все эти годы сочеталось с работой в такси.

- Я начал неадекватно реагировать на происходящее. Я злился на водителей, которые не включают поворотник, на клиентов, которые отменяют заказ, на дочку, которая не понимает пример по математике. Я постоянно обижался на жизнь, потому что именно на мне заканчивалась чековая лента в кассе, в пробке на дороге я выбирал самый медленный ряд. За целый день я накапливал такую обиду, что к вечеру становилось тяжело. Хорошо, что есть алкоголь! Я это называл «отстраниться от действительности». Поначалу я отстранялся раз в неделю, потом – «два через два», подгоняя под рабочий график. Спустя несколько лет я понял, что одно другому не помеха и стал отстраняться на каждодневной основе, а потом – с недельными запоями.

В один прекрасный момент я осознал, что не могу прожить ни дня без водки (потому что зачем тратиться на вино, если можно набраться быстрее и дешевле?). Меня не останавливал тот факт, что у меня хорошая работа, жена-красавица и две дочки. Я начал придумывать всякие схемы, чтобы хоть один день оставаться трезвым – сделать паузу, я неплохо знаю физику и пытался найти чудесную формулу трезвости, я делал попытки перекрыть алкоголь спортом – я всю жизнь играю в баскетбол, но и здесь одно другому не мешало. Я ходил в церковь на причастие, а оттуда – в магазин. Решил обратиться к врачам и «подшился» на полгода – продержался на страхе две недели. Далее была вторая «подшивка»: меня хватило на два часа. Были в моей практике и «бабки» – знахарки, тоже две – не помогло. Все твердили: «Тебе просто не надо начинать пить…». А как?!

Находясь в очередном запое, я прямо дома поскользнулся, упал и очнулся в реанимации. Там понял: в конце туннеля – не свет, а свечка. Жена предложила отправиться на реабилитацию, я согласился, поехал, и там мне открыли глаза: рассказали, что алкоголизм – это болезнь, смертельная, прогрессирующая, но с ней можно жить. И показали, куда двигаться дальше – в содружество анонимных алкоголиков. В гатчинской группе меня очень тепло приняли и рассказали, как можно жить трезво. Я начал делать то, что делают они: жить и применять простой набор духовных средств, добровольно. Слава богу, сегодня у меня три года и 363 трезвых дня.

Путеводитель трезвости

В программе спасения анонимных алкоголиков большая роль отводится специальной литературе. Например, в книге с одноименным названием – «Анонимные алкоголики» – описаны те самые 12 шагов, но также есть там идеи, сформулированные после оценки жизни самих алкоголиков.

Как пояснил один из членов содружества «АА» по имени Виталий, эта книга – своего рода руководство, чтобы алкоголик мог не просто избавиться от своего пристрастия, а проживать счастливую жизнь:

- Я алкоголик, который очень долго не мог найти путь к трезвости, – признался Виталий. – У меня было все, ради чего жить, но я почему-то раз за разом шел употреблять, и вот эта книга перевернула всю мою жизнь. Единственный нюанс: надо читать ее с человеком, который эту работу уже проделал. Хотя на самом деле здесь прописаны какие-то базовые принципы и истины, которые до меня с детства пытались донести родители, но почему-то я их не понял.

Члены содружества уверены: надо информировать общество о том, что происходит на собраниях анонимных алкоголиков: «Собственно, ничего сверхъестественного мы не делаем. Мы делимся опытом прохождения программы «12 шагов».

В содружестве «АА» работает множество групп, которые сосуществуют и успешно взаимодействуют между собой. Это, например, сообщество анонимных алкоголиков для тех, кому за шестьдесят, т.е. для людей в зрелом возрасте. А 10% анонимных алкоголиков сегодня – это люди, не достигшие 30-летнего возраста. В Петербурге работает группа для участников СВО – тех, кто вернулся и по разным причинам не может справиться с алкогольной зависимостью, настигшей здесь, в мирной жизни.

«Оставаться трезвым и живым»

Заведующая наркологическим кабинетом Гатчинской КМБ, психиатр-нарколог Елена Колиш подчеркнула, что содружество анонимных алкоголиков относится к третьему этапу лечения пациентов с алкогольной зависимостью:

- Первый этап – это лечебный, второй – это медицинская реабилитация, а третий этап – это реабилитация социальная, к которой относитесь вы. И если на первых двух этапах мы еще можем оказать какое-то влияние, то на третьем этапе вы уже работаете самостоятельно, и вот это очень большая поддержка для пациентов. Потому что остановиться – несложно, принимать лекарства – несложно, но человеку все равно нужно адаптироваться к тем условиям, в которых он находится, и тут на помощь приходят анонимные алкоголики.

Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Алексей Дудин, присутствовавший на встрече, дал высокую оценку работе содружества анонимных алкоголиков как средства спасения. Он рассказал о реабилитационном центре Гатчинской епархии, который тоже работает именно по программе «12 шагов».

- Проблема зависимости существует в нашем обществе и требует комплексного, серьезного решения. Потому что алкоголизм является смертельным прогрессирующим заболеванием, и человек, который хочет остаться живым, вынужден выполнять рекомендации. И одна из этих рекомендаций – это именно посещение групп, которые являются мощной поддерживающей силой, дающей человеку возможность оставаться трезвым и живым. Поэтому огромную благодарность я хотел бы выразить вам со стороны нашего центра и всей нашей церкви! Мы взаимодействуем с группами анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов.

Содружество анонимных алкоголиков работает по всей России. На сайте «Анонимные алкоголики Северо-Запада» – https://aaspb.ru/ – можно найти расписание, адреса и телефоны всех групп «АА» Северо-Западного Федерального округа, от Калининграда до Нарьян-Мара. Тут и группы, которые собираются в Гатчинском муниципальном округе: в Вырице, в Коммунаре, в Никольском, в Дружноселье, в Мариенбурге и в Гатчине на ул. Карла Маркса, 27, группа «День за днем», телефон: +7-931-389-31-45. Позвоните – вам ответит алкоголик, который не пьет.

Екатерина Дзюба