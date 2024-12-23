Гатчинские школьники о Николае I

Новая просветительская программа музея-заповедника «Гатчина» «Николай I. Пять штрихов к портрету» объединила в этом году 9-классников практически всего Гатчинского округа. Завершилась серия уроков-экскурсий конкурсом творческих работ «Портрет Николая I».

Прием конкурсных работ завершился 13 декабря. Среди школ Гатчинского округа выбрали 10 финалистов в нескольких номинациях, которых пригласили на очную защиту проектов в Театральный зал Арсенального каре.

Автор проекта, один или с командой, представлял свою работу в форме 3-минутного выступления и 2-минутного диалога. Нужно было дать аргументированный ответ на вопросы членов экспертного совета и присутствующих на защите заинтересованных лиц. В состав жюри вошли профессиональные музейщики, ученые и педагоги. Они не только задавали каверзные вопросы, касающиеся времени и деятельности императора Николая I, но и делились полезными советами, как правильно представлять свой труд.

При оценивании работ учитывалось соответствие тематике конкурса, содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла, аккуратность и тщательность выполнения работы, художественный уровень работы, разнообразие и органичность стилистических приемов.

Награждение победителей творческого конкурса «Портрет Николая I» прошло в Белом зале. Поддержать ребят пришли их учителя и одноклассники.

В номинации «Медиа» победил ученик Вырицкой школы Матвей Александров («Политика Николая I в архитектурных памятниках Санкт-Петербурга»). На втором месте ученицы Гатчинской школы №9 Светлана Паластрова и Валерия Потапчук («Нераскрытая сторона Николая I»).

В номинациях «Скульптура» и «Архитектура» победили ученики Веревской школы - Елизавета Наместникова («Юность Николая I»), Вероника Городняя, Даниил Мироненко («Милые сердцу»).

В номинации «Литература» лучшим стал ученик Веревской школы Даниил Чхаидзе («Императору Николаю»). Сертификат участницы конкурса вручен ученице Гатчинской школы №4 Анисе Уруновой за «Стихотворение о Николае I».

В номинации «Рисунок. Акварель» первое место жюри отдало ученицам Гатчинской школы №9 Кристине Осиновой и Ксении Черепахиной («Встреча с лифта»). Второе место – тоже у ученицы школы №9 Елизаветы Парвадовой («Гатчинский дворец»). На третьем месте Артём Безуглов, Гатчинская школа № 4, «Благородная простота и обаятельное величие».

Номинация «Рисунок. Графика» принесла победу ученице Таицкой школы Алисе Басовой («Портрет Николая I»). Второе место занял ученик Гатчинской школы №4 Вадим Никифоров («Идеальный самодержец»). Третье место – ученица Гатчинской школы №9 Наталья Зозуля («Исаакиевский собор»).

Творческий проект «Я - старый гвардейский сапер» военно-патриотического клуба Гатчинской школы №9 произвел особое впечатление на именитых музейщиков и был отмечен отдельно. Команда, объединившая учеников, учителей и родителей, получила спецприз и приглашение на презентацию своего медиапроекта на традиционных «Макаровских чтениях». Они пройдут феврале в Гатчинском дворце. Организаторы уверены, что этот опыт будет интересен не только старшеклассникам и начинающим студентам, но и всем увлеченным историей.

- Работаем с Гатчинским дворцом впервые, но интересно, - поделилась впечатлениями команда школы №9. - Спасибо нашему учителю истории Татьяне Юрьевне Гайдамаковой за эту идею. Готовиться начали еще в сентябре. Заместитель директора по воспитательной работе Дмитрий Сергеевич Максимов вжился в роль Николая Первого. Правда, бакенбарды ему дались сложно, но все получилось отлично. Позади три месяца постоянной командной работы. Пошив формы Императора и Лейб-гвардии гренадеров по историческим документам, подбор материала, анализ документов в архивах, нервы! Много ручной работы по коже (впервые), имитация оружия, строевая подготовка и еще много всего прочего. Но это того стоило!

Татьяна Можаева