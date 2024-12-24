Новый год – время чудес!
Желания Ксении из Выборга и Арсения из Бокситогорска исполнила вице-губернатора по внутренней политике Анна Данилюк. Ксения мечтала о косметике, а Арсений хотел ролики. Желания были исполнены ежегодной акции "Елка желаний".
Рубрики: Общество
“Новый год — это время чудес, волшебства и веры в исполнение самых заветных желаний. Акция ”Елка желаний" позволяет нам подарить детям не просто подарки, а настоящее ощущение сказки, которое вдохновляет и окрыляет. Когда мы исполняем желания, мы показываем детям, что их мечты имеют значение, что они важны и могут быть услышаны.
Эти подарки — знак того, что Новый год приносит радость, что есть те, кто готов помочь сделать детский мир немного ярче и теплее. Такие акции напоминают нам всем, что дарить добро и создавать чудеса — это наша общая ответственность, особенно в это волшебное время года", - Анна Данилюк.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.