Пробег «Здравствуй, Новый год!» в Гатчине

Каждый смог выбрать дистанцию по силам: 1, 5 или 10 км.

Лучшими в абсолюте на дистанциях стали:

- 10 км: Артур Андреев (Гатчина) и Валерия Гавриловец (Гатчина);

- 5 км: Андрей Сибиль (Санкт-Петербург) и Мария Андреева (Гатчина);

- 1 км: Даниил Мешалин (Гатчина) и София Цышкова (Белгород).

Один из организаторов, председатель клуба любителей бега «Сильвия» Юрий Виноградов поделился впечатлениями: «Очень рад, что после 4-летнего перерыва пробег «Здравствуй, Новый год!» возобновился. 400 участников (по плану 500) бегали по пешеходной дорожке. Очень хороший стартовый городок, заряженная команда и прекрасная атмосфера. Спасибо всем, кто участвовал и организовывал. В 2025-м планируем расширять программу».

Довольны остались и участники забега. «Спасибо за чудесный праздник!!! Как всегда, на самом высшем уровне! С любовью и заботой к нам, к бегунам. Спасибо! И настроение наше улучшилось», – прокомментировала Елена Ткач.

Андрей Соколов

Фото организаторов