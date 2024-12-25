Готовимся к ГИА

В тестировании участвовали 557 учащихся, что составило 93% от общего количества будущих выпускников Гатчинского муниципального округа. ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных экзаменов государственной итоговой аттестации.

Руководитель районного методического объединения учителей русского языка и литературы Анна Геннадьевна Резникова провела анализ результатов тестирования. Вот что она нам рассказала: «В 2025 году ЕГЭ по русскому языку не поменяет своей структуры, но будет несколько отличаться от экзаменов прошлых лет. Усилены элементы проверки, связанные с формированием лингвистической компетенции обучающихся. В задании № 4 расширен предъявляемый языковой материал (обновлён орфоэпический словарик). В формулировке задания 27 (развёрнутый ответ) указана проблема, требуется дать комментарий авторской позиции по проблеме. В соответствии с видоизменённой формулировкой задания 27 скорректирована система оценивания развёрнутого ответа. Осуществлён переход с двенадцатикритериальной на десятикритериальную систему оценивания сочинения-рассуждения. В частности, исключён критерий, связанный с самостоятельным поиском экзаменуемым проблемы, так как само задание 27 теперь содержит формулировку проблемы. Обоснование собственного мнения экзаменуемого теперь требует включения примера-аргумента, опирающегося на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Задание на соответствие 26 по теме изобразительно-выразительных средств заменено новым заданием 22, не предусматривающим опоры на макротекст. Наибольшее затруднение вызывают задания № 3 - стилистический анализ текста, № 6 - знание лексических норм русского языка, № 16 - пунктуация в сложносочинённом предложении и в простом предложении с однородными членами, № 13 -слитное, дефисное и раздельное написание слов».

Посмотреть список изменений ЕГЭ по русскому языку можно на сайте ФИПИ. Там представлены демоверсии, спецификации и кодификаторы, которые познакомят со структурой экзамена и новыми критериями.

Полученные результаты тестирования по русскому языку дадут возможность общеобразовательным организациям составить для каждого выпускника индивидуальный план подготовки, который поможет устранить пробелы в знаниях. Родители, ознакомившись с итогами тестирования, смогут оказать помощь и поддержку своим детям.