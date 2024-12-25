Не по сценарию: фильм «Мир глазами женщины»

На презентации в малом зале киноцентра «Победа» собрались героини фильма: матери, сестры, жены, подруги наших ребят, которые ушли на специальную военную операцию. Как говорят авторы документальной ленты, руководители АНО «Наследие» Елена Свирида и Ангелина Высоцкая, это и было главной задачей проекта «Квартирник: все свои» – помочь объединиться и выстоять этим женщинам, создав сообщество боевых подруг.

Напомним, волонтеры Центра развития и поддержки общественных и социальных инициатив «Наследие» помогают участникам СВО с самого первого дня, как она была объявлена. Осенью 2022 года Елена Свирида и Ангелина Высоцкая начали реализовывать социальный проект «Квартирник: все свои», в рамках которого оказывается психологическая и юридическая помощь женщинам, которые остались одни, отправив своих мужчин на специальную военную операцию.

Эту инициативу, как и вытекающие из нее проекты «Наследия», поддержала администрация Гатчинского района. Спустя два года появился и следующий проект с похожим названием – «Квартирник: все свои. Мир глазами женщины».

- Когда мы начали работать с этими женщинами, мы восхитились их силой, – признается руководитель проекта Елена Свирида. - Каждая из них – индивидуальность, у каждой – своя сильная позиция. Женщины не просто переживают и ждут своих мужчин, они еще многое делают. И мы решили, что обязательно нужно рассказать и показать людям, что такое женский патриотизм и к каким результатам он может привести.

Съемки фильма начались в июне 2024 года. Участие в проекте приняли около сорока женщин из Гатчинского района. Причем это не только жены и матери военнослужащих, но и женщины-волонтеры, осуществляющие гуманитарную миссию в зону СВО. Как говорят организаторы проекта, для них было важно показать отношение к СВО самых разных наших женщин, и необязательно, чтобы у них там был кто-то близкий. К тому же многие из жен и матерей – сами волонтеры.

Каждое такое интервью стало отдельным сюжетом, из которых потом и сложился документальный фильм «Мир глазами женщины».

В роли интервьюеров выступили Елена Свирида и Ангелина Высоцкая. Видеосъемкой и монтажом занималась оператор Юлия Евграфова, которой тоже близка эта тема: брат Юлии был мобилизован на СВО.

С самого начала на съемочной площадке воцарилась атмосфера добра и взаимопонимания. С каждой женщиной велся совершенно живой дружеский разговор, очень искренний и откровенный, часто с неожиданным поворотом. Героини делились своими мыслями и страхами, рассказывали о вызовах, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни.

Проходили и выездные съемки: женщин снимали там, где они собирают гуманитарную помощь, плетут сети или занимаются какой-то другой волонтерской деятельностью, необязательно связанной с СВО. Авторам фильма важно было показать и то, как они просто живут сейчас без своих мужчин, как справляются со своей семьей и хозяйством.

В итоге получился фильм, состоящий из нескольких связанных друг с другом частей: «Мама», «Волонтер», «Жена». Последние кадры были самыми пронзительными, ведь они были посвящены женщинам, чьи мужчины не вернулись с поля боя...

Из зала выходили со слезами на глазах: фильм затронул сердца всех без исключения. Женщины обнимали друг друга, как правило, молча: каждый здесь понимал друг друга без слов.

- Мы не ожидали такого результата, – признается Елена Свирида. - Мы думали, это будет просто серия интервью. Но наш оператор Юлия Евграфова оказалась человеком с очень креативным мышлением. Ей удалось связать все воедино, привнеся замечательные вставки из стихов и некоторые сцены, в храме, например. Фильм получился очень наполненным. Мы увидели его целиком только на днях. Смотрю его уже в пятый раз и снова не могу сдержать слезы. Мне кажется, этот фильм не может никого оставить равнодушным, потому что он наполнен искренними эмоциями наших женщин, которые они переживают сейчас.

Большое впечатление фильм произвел на гостей презентации, среди которых были депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Татьяна Бездетко.

- Всё, что происходит сейчас в мире, нам нужно пережить, – говорит Татьяна Бездетко. – И не просто пережить, а пройти это с достоинством, помогая друг другу и особенно тем, кто сейчас на СВО, членам их семей. Я сама – женщина, и понимаю, что это значит: каждодневная тревога за тех, кто находится в зоне СВО. И, конечно, все эти тревожные моменты гораздо легче переживать нам всем вместе. Скажу одно: вы большие молодцы, что занимались и продолжаете заниматься этой работой. В то же время к вам может прийти любой человек и найти себе дело по силам: помочь, поддержать словом, делом, шуткой или просто помолчать вместе... Я очень рада, что есть такие добровольцы, что вы объединяете нас, женщин. А женщины, поверьте мне, это великая сила. Столько мудрости, столько силы и самоосознания, как у наших женщин, наверное, нет больше ни у каких других женщин в мире. Вы самые стойкие, красивые, милые, любимые, любящие и надежные...

- Я уверена, что этот фильм никого не оставит равнодушными, ведь в нем подняты основные вопросы, стоящие перед нашим обществом сегодня, – говорит Людмила Тептина. – Это помощь и поддержка членам семей участников СВО, значение волонтерства в целом. Все эти годы с самого начала СВО мы наблюдаем настоящее единение нашего общества. И эти наши единство, вера и любовь к нашему Отечеству – как раз и есть источник наших сил, сил всего нашего народа и, однозначно, нашей победы в СВО.

- Мы будем продолжать работу над этим проектом: мы сняли пока еще не всех, кого хотели, – говорит куратор проекта Ангелина Высоцкая. – Наш «Квартирник: все свои» уже хорошо знают во всех поселениях Гатчинского округа. Теперь нас просят показать там наш фильм. Думаю, после Нового года мы продолжим нашу традицию поездок по поселениям, но приедем туда уже с фильмом.

Буквально на следующий пос-ле презентации день появилась замечательная новость: АНО «Наследие» стала призером в Премии правительства Ленинградской области «Команда47» в номинации «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу».

Узнать больше о деятельности АНО «Наследие», о проекте «Квартирник: все свои» можно на странице проекта во ВКонтакте «АНО «Наследие» . Здесь же можно увидеть как сам фильм «Мир глазами женщины», так и все видео-интервью с каждой из участниц проекта.

Юлия Лысанюк