Новогодняя кутерьма – 2025

Со 2 по 8 января нового года в Гатчине пройдет традиционный фестиваль «Новогодняя кутерьма». Тема этого года – «Волшебство старинного замка». На Дворцовом плацу взрослых и детей ждут Дед Мороз и Снегурочка, показ любимых мультфильмов на огромном экране и, конечно, Рождественская ярмарка. Вход на мероприятия, которые проводятся на плацу, – свободный.

В самом дворце все праздники будут проходить кукольные спектакли, концерты, иллюзион-шоу, мастер-классы в дворцовых подземельях и еще многое другое. По традиции, посещение этих мероприятий фестиваля – по входным билетам в Гатчинский дворец. В дни новогодних каникул стоимость входного билета для взрослых составит 900 рублей, для пенсионеров и учащихся – 400 рублей.

Рождественские экскурсии в Гатчинском дворце каждый год новые.

На экскурсии «Рождество в императорской семье» гости погрузятся в атмосферу семьи Александра III. Экскурсоводы в костюмах этой эпохи расскажут, как весело и насыщенно проходил каждый день Рождественских праздников, как были задействованы залы, что носили, как себя развлекали гости, дети и взрослые. Путешествуя по Гатчинскому дворцу, вы узнаете: сколько елок нужно одной императорской семье, как подготовить лучшие подарки, что считается рождественским лакомством.

- Всё, что рассказывают наши экскурсоводы, – это дневниковые записи самого государя-императора, воспоминания его детей, родственников, отраженные в письмах, которые они посылали друг другу, – отметила заведующая отделом музейной педагогики ГМЗ «Гатчина» Наталья Бабкина. – Эта программа особенно нравится нам, сотрудникам отдела музейной педагогики, потому что она интересна всем, у нее нет возрастных ограничений. Только в зависимости от возраста мы предлагаем разную информацию и обязательно в конце программы даем домашнее задание. Например, написать письмо самому себе, а через год открыть конверт и устроить встречу с прошлым собой. Или написать благодарственное письмо за полученный у елки подарок – как это делали в императорской семье. Ведь тогда дети знали, что подарки не от Деда Мороза, а от конкретного близкого человека. Написать нужно было без клякс и помарок, а то и на французском языке.

На экскурсии «Царская трапеза» гости отправляются в путешествие в мир гастрономических традиций XVIII столетия. Здесь раскроются старинные рецепты, по-новому зазвучат известные названия блюд. Будет любопытно узнать, что такое «пладеменаж» и «сироп из сажи», чем известен «Охотничий сервиз» и какие напитки употребляли во время балов. Фрейлина или обер-гофмейстер от первого лица расскажут об особенностях протокольных обедов и личных предпочтениях членов семьи императора Павла Петровича.

Изюминкой рождественской программы станет экскурсия-квест «В поисках Рождества», участникам которой предстоит найти старинный исторический ключ от часов-курантов Гатчинского дворца. Интрига такова, что ключи от Часовой башни похитили злоумышленники, скоро завод часов закончится, они остановятся и не пробьют полночь. Значит, праздник может и не состояться! «Поисковые операции» с участием Хранителя стартуют со 2 января. Приключения рассчитаны на семейную аудиторию с детьми среднего и старшего школьного возраста, которые мотивированы на поиск. Чтобы помешать коварным планам злодеев и спасти Рождество, гости вместе с Хранителем проходят по залам Гатчинского дворца и открывают много интересного: как украшали дворцовую елку, какими подарками обменивались в царской семье, чем занимались в преддверии праздника и в итоге – находят ключ.

Экскурсии лучше спланировать заранее. 31 декабря Гатчинский и Приоратский дворцы работают до 15.30, кассы и вход до 14.30. 1 января - выходной. В дни фестиваля Гатчинский дворец работает с 10.00 до 18.30. Касса и вход до 18.00. Приоратский дворец работает с 11.00 до 19.00. Касса и вход до 18.30.

Татьяна Можаева