Фото-квест «Змеи в Гатчине»
Наступил новый 2025 год – год Змеи: первая декада января – время новогодних каникул. Предлагаем провести их интересно, вместе с семьей и газетой «Гатчинская правда». Объявляем конкурс – фото-квест «Змеи в Гатчине»!
Знатоки истории Гатчины, безусловно, знают, что в архитектурном облике города присутствуют змеи. Но только самым внимательным, наблюдательным и любопытным не составит труда показать, на каких именно объектах культурного наследия, и не только, они скрываются.
Например, водостоки в виде изящных змеиных голов украшают балконы дома №12 на проспекте 25 Октября. Этот дом в самом центре Гатчины входит в ансамбль Госпитального городка – объекта культурного наследия федерального значения.
О чем нам расскажут змеи в мраморе, бронзе или чугуне – символы и мифы Гатчины? «Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться…», а еще лучше – сфотографировать.
Приглашаем вас отправиться на поиски змей и принять участие в конкурсе фотографий, запечатлевших змей в городской архитектуре. Присылайте их на нашу почту gtnpravda@mail.ru с пометкой «Змеи в Гатчине».
Мы подведем итоги конкурса к старому Новому году. Победит тот, кто пришлет самое большое количество фотографий со змеями в архитектуре Гатчины. Победителя ждет эксклюзивный подарок.