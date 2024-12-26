Все бойцы – наши герои и защитники

- Сергей Григорьевич, филиал фонда «Защитники Отечества» работает в Ленобласти уже полтора года. Насколько востребована его деятельность?

- За это время к нам обратилось порядка 6,5 тысяч человек — это около 20 тысяч вопросов. Из них мы решили порядка 90%. Основные темы обращений - выплаты денежного довольствия за ранение, реабилитация, назначение мер соцподдержки, оформление удостоверений ветерана боевых действий, юридическая помощь.

Половина из всех обратившихся — действующие военнослужащие. В ноябре на базе фонда «Защитники Отечества» в Гатчине открылся областной Военно-социальный центр Министерства обороны РФ. Он будет заниматься вопросами именно действующими военнослужащими. Задача — создать единый центр для поддержки всех граждан, которые принимают участие в СВО, с привлечением всех структур и ведомств.

Мы делаем всё, чтобы всем нашим бойцам было комфортно. Они могут обращаться к нам в режиме «единого окна» по любым вопросам, и Военно-социальный центр нам будет также помогать в их решении. Тем более у нас единый руководитель: как вы знаете, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва является статс-секретарем, заместителем министра обороны России.

- Расскажите, пожалуйста, о коллективе ленинградского филиала.

- На сегодняшний день у нас работает 49 социальных координаторов и 7 заместителей директора по всем направлениям нашей работы — в социальной сфере, по юридическим вопросам, медицине, взаимодействию со СМИ, общественным проектам и т. д. У нас работают юристы, психологи, специалисты социальной защиты, Центра занятости и МФЦ. Составлен график приёма представителей военной и гражданской прокуратуры, федеральной службы судебных приставов, комитета муниципального имущества. Записаться к ним на приём может бесплатно любой боец.

Коллектив у нас большой. Мы стараемся быть единой семьей. Мы ведь «Команда-47», команда Александра Юрьевича Дрозденко. И мы с теплотой относимся к каждому бойцу: для нас все они - наши защитники и герои.

- Как построена работа социальных координаторов?

- Социальные координаторы работают во всех районах Ленобласти. У них есть рабочие места, предоставленные администрацией района. Среди этих сотрудников есть члены семей погибших и действующих военнослужащих. На этих людях держится работа всего фонда «Защитники Отечества». По их отношению к заявителям судят о работе как самого фонда, так и региональных и федеральных властей.

- Как обстоит дело с выдачей удостоверений участников и ветеранов СВО, в том числе для сотрудников ЧВК «Вагнер»?

- Действующим военнослужащим такое удостоверение выдает Минобороны РФ, демобилизованным - военкомат. Наш фонд оказывает помощь в сборе и выдаче необходимых документов для сотрудников ЧВК «Вагнер». Принимая от них документы, мы направляем их в комиссию Министерства обороны, где принимают решение о выдаче удостоверения. За минувшее время мы уже выдали половину удостоверений, документы для которых были направлены в комиссию. Бывают и отказы — как правило, они связаны с отсутствием сведений в базе ЧВК «Вагнер» или Министерства обороны.

Но мы пошли дальше: фонд «Защитники Отечества» принял решение, что ветераны, получившие отказы, могут найти двух свидетелей-ветеранов боевых действий, которые могут дать и заверить свои показания в их пользу. Мы направляем эти документы в комиссию. И уже есть положительные решения по таким случаям.

- Помогает ли фонд «Защитники Отечества» в розыске военных, пропавших без вести или попавших в плен?

- Да. Совсем недавно Анна Цивилёва приняла решение, что единой точкой входа для розыска и сбора документов в таких случаях будет фонд «Защитники Отечества». Если нет связи с военнослужащим более месяца, его родственник может обратиться к социальному координатору. Ему помогут написать заявление, составить розыскную карту, сдать генетический материал. Готовые документы мы направляем в соответствующую инстанцию.

Если к нам обращаются родственники тех, кто попал в плен, или мы как-то сами узнаем об этом, мы, конечно, содействуем: собираем документы, направляем их Уполномоченному по правам человека в Москву. Там военнослужащего включают в список на обмен.

- Как на практике осуществляются мероприятия по реабилитации вернувшихся с СВО военнослужащих?

- Буквально в конце ноября в Сланцах открылся медицинский комплекс, где наши военнослужащие могут пройти реабилитацию. Во Всеволожске заработал уникальный центр реабилитации для ветеранов СВО. Также мы направляем ребят на реабилитацию в лечебные учреждения Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Беларуси, наших южных городов.

- Как помогает фонд при необходимости протезирования в случаях тяжелых ранений?

- Демобилизованный военнослужащий получает в социальном фонде сертификат на протезирование. Мы же оплачиваем недостающее сверх этой суммы.

С 1 января 2025 года мы будем работать по единой модели комплексной реабилитации ветеранов СВО. Фонд будет оплачивать не только предоставление протезов, но и полный комплекс реабилитации. Так, ветераны смогут пройти курс обучения по использованию протезов.

Предоставляем мы и другие технические средства реабилитации —инвалидные коляски, включая спортивные. У нас есть ветераны, которые занимаются спортивными танцами и участвуют в конкурсах. Мы уже выдали нашим военнослужащим с тяжёлыми ранениями два автомобиля. Машины ждут и других ребят, которые сейчас обучаются и получают права.

Среди наших обязанностей - адаптация жилых помещений под нужды ветеранов, получивших инвалидность. Фактически мы делаем полностью, под ключ, «умный дом». Можем увеличить дверные проемы, поменять стены и пол, добавить необходимую технику и функциональную мебель. Мы уже адаптировали 2 таких жилых пространства, ещё 14 комплектов находятся на рассмотрении в центральном аппарате фонда.

- А если говорить о психологической реабилитации?

- У нас работают профессиональные медицинские психологи и психотерапевты (в филиалах Выборга, Гатчины и Всеволожска). Если не обойтись без медицинских препаратов, мы направляем ребят на лечение в медицинские учреждения.

Мы помогаем нашим воинам с обучением и трудоустройством. Есть много учебных заведений, с которыми мы сотрудничаем. Среди них - Мультицентр во Всеволожске, институт ГИЭФПТ в Гатчине, ЛГУ им. Пушкина, другие университеты в Санкт-Петербурге и Москве. Мы также предлагаем ребятам список профессий, по которым можно пройти обучение, или открытые вакансии.

- Как вы взаимодействуете с семьями погибших военнослужащих?

- Работа с семьёй начинается сразу, как только они получили извещение о гибели своих воинов. Мы оказываем психологическую и юридическую помощь, помогаем собрать документы на получение выплат, в обучении и трудоустройстве. Во многих семьях есть дети, которым мы помогаем поступить в детский садик, школу, колледж или вуз.

Недавно мы реализовали проект под названием «Отцы героев» - для отцов погибших на СВО ребят. Рассказать о своих сыновьях согласились 15 мужчин. С каждым из них был записан видеоролик, сделаны фотопортреты. На каждом снимке — куар-код на видеоисторию в Интернете. Эти фотопортреты успели побывать в Санкт-Петербурге и в Государственной Думе в Москве. Будем и дальше продолжать эту историю.

Помогаем мы и с установкой памятных досок и оформлением Парт героев, участвуем в присвоении улицам имен участников СВО. Сейчас наш фонд совместно с Казначейством объявил конкурс для архитекторов на создание мемориала погибшим военнослужащим. Такие памятники будут установлены во всех регионах России.

- Как вы сами оцениваете работу фонда? Есть ли планы по его равзитию?

- Конечно, работу фонда должны оценивать граждане. Лично я бы, на основе обратной связи с нашими подопечными, сказал, что у нас всё получилось. Мы постоянно общаемся с ветеранами, проводим с ними много времени, привлекаем их к участию во всевозможных совместных мероприятиях.

Мы продолжаем развиваться. Скоро будет запущено программное обеспечение нашего фонда с подключением ко многим федеральным базам. Мы сможем в режиме онлайн вносить сведения о подопечных и отчитываться об оказанной помощи.

Также хотим увеличить количество социальных координаторов. СВО рано или поздно закончится, и все ветераны вернутся. В дальнейшем мы будем оказывать помощь и содействие ветеранам не только СВО, но и всех локальных конфликтов.

Юлия Лиснянская

Ленинградский филиал фонда «Защитники Отечества» ведет прием ежедневно с 9-00 до 18-00, без выходных. Адрес филиала: Гатчина, ул. Чкалова, д.7. Единый телефон 8 (800) 302-03-10. Сайт фонда: https://fzo.gov.ru/. Страницы в социальных сетях: vk.com/gosfondsvo47 и t.me/gosfondsvo47