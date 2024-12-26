Йоулупукки открыл рождественский приём в Гатчине

По доброй традиции резиденция Йоулупукки открылась в центре Гатчины - на улице Соборной, д. 12, в офисе общественной организации ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».

- Очень рад, что гатчинцы продолжают верить в добро, и из года в год спешат ко мне на сказочный прием, - признался Йоулупукки, в быту – руководитель Гатчинской организации ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойка. - Резиденцию для меня и моих помощников – гномов любезно предоставила и оформила организация «Инкери-Сеура». Посмотрите какая нарядная елка, горящие свечи, повсюду традиционные рождественские украшения – чем не сказка! В этом году первыми посетителями были воспитанники детского сада №12 города Гатчины. Мне приятно видеть, что детям интересно - и они счастливы!

Новогодняя программа Йоулупукки – это знакомство воспитанников детских садов, с которыми уже много лет поддерживает дружеские связи общество «Инкери-Сеура», с традициями ингерманландских финнов и Дедами Морозами разных стран, увлекательное путешествие в мир знаний и новогодние забавы.

В этом году во время встречи каждый ребенок может выучить несколько приветствий на финском языке, рассказать Йоулупукки стихотворение, спеть песенку, сделать памятную фотографию с добрым волшебником и даже получить из его рук небольшой подарок – сладкий подарок и снежколеп – разноцветную пресс-форму для лепки снежков. Причем, все это бесплатно. Гатчинский Йоулупукки с гостей денег не берет.

Татьяна Можаева