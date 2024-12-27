График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников 2024-2025
В период новогодних праздников число пассажиров, пользующихся общественным транспортом, резко снижается. Перевозки пассажиров организуются с учётом фактического пассажиропотока.
28 декабря 2024 года график работы общественного транспорта в Гатчинском муниципальном округе – по будним дням.
29,30 декабря 2024 года график работы общественного транспорта - по воскресенью.
31 декабря 2024 года график работы общественного транспорта - по воскресенью (с отменами рейсов).
1 января 2025 года – по воскресенью (с отменами рейсов).
2-8 января 2025 года – по воскресенью.
По всем вопросам, связанным с расписанием движения автобусов, можно обращаться в диспетчерские службы автотранспортных предприятий:
- диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» (пригородные маршруты): 8-812-309-10-10
- диспетчерская служба в п. Сиверском: 8-921-417-87-11
- диспетчерская служба ИП Крылов В.И. и ИП Дронин Д.Ю. (городские маршруты): 8-813-71-70-051
Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 1 января 2025 г.
Все городские маршруты начинают работу с 10-00.
Изменения в расписании:
Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург, з-д Электронстандарт
|
Варшавский вокзал
|
Мариенбург
|
10-10
|
16-35
|
10-50
|
17-15
|
11-40
|
18-05
|
12-20
|
18-50
|
15-15
|
19-25
|
15-55
|
20-10
Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец
|
Магазин О`КЕЙ
|
Мариенбург
|
10-35
|
15-12
|
18-45
|
10-40
|
15-20
|
18-40
|
11-15
|
15-50
|
19-25
|
11-05
|
15-45
|
19-15
|
11-35
|
16-25
|
19-45
|
11-50
|
16-20
|
20-00
|
12-25
|
17-05
|
20-35
|
13-10
|
16-55
|
20-20
|
14-05
|
17-30
|
21-20
|
14-10
|
17-35
|
|
14-50
|
18-10
|
|
14-35
|
17-58
|
Маршрут № 21 ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»
|
ЖК «Речной квартал»
|
ТРК «КУБУС»
|
10-35
|
14-50
|
18-50
|
10-20
|
15-05
|
18-35
|
11-15
|
15-50
|
19-20
|
11-20
|
15-35
|
19-35
|
12-00
|
16-20
|
20-20
|
12-00
|
16-35
|
20-10
|
13-20
|
17-20
|
|
12-50
|
17-05
|
21-10
|
14-20
|
17-50
|
|
14-05
|
18-05
|
Расписание движения городских автобусов 1-2 января 2025 г.
Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.
Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.
Маршрут № 20 Микрорайон Мариенбург –Аэродром – микрорайон Химози – отмена
Маршрут № 29 отмена
Расписание движения автобусов по маршруту № 527.
1 января 2025г. начало работы маршрута в 8-25 от Гатчины (Варшавский вокзал), далее по расписанию.
2-8 января 2025г.график работы по воскресенью.
С 3-8 января 2025 года график работы маршрутов №№ 3,4,7,8,20,21,22,27,28 по воскресенью.
Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.
Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов.
31 декабря 2024 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.
Отмены рейсов 31 декабря 2024 г.
Маршрут № 107
Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот – 21-50, 22-20,
Отправление от д. Большое Верево – 21-50.
Маршрут № 516
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-00,
Отправление от п. Прибытково-22-00
Маршрут № 518
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-20-45,
Отправление от п. Терволово-21-45
Маршрут № 522
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-40
Отправление от д. Тойворово-22-30
Маршрут № 523
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-15
Отправление от д. Луйсковиц – 22-10
Маршрут № 525
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-45
Отправление от д. Новый Учхоз – 22-15
Маршрут № 535
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 22-05,22-40
Отправление от п. Нового Света – 22-35,23-00
Маршрут № 537
Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 21-00
Отправление от п. Нового Света – 22-00
Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2025 г.
Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена
Маршрут № 517 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы - отмена
Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена
Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена
Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Большое Верево
|
Варшавский вокзал
|
Б. Верево
|
7-45
|
8-15
|
8-45
|
8-00
|
8-30
|
9-00
|
9-15
|
9-55
|
10-35
|
9-40
|
10-40
|
11-30
|
11-35
|
12-25
|
13-40
|
12-45
|
13-10
|
13-35
|
14-05
|
14-30
|
15-10
|
14-20
|
14-45
|
15-40
|
15-30
|
16-25
|
16-55
|
16-10
|
16-25
|
17-10
|
17-10
|
17-55
|
18-30
|
17-40
|
17-55
|
18-50
|
18-50
|
19-50
|
20-20
|
19-30
|
19-50
|
20-50
|
20-50
|
21-50
|
|
21-20
|
|
Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Прибытково
|
Варшавский вокзал
|
Прибытково
|
6-35
|
8-25
|
10-50
|
7-30
|
9-30
|
11-50
|
13-25
|
14-35
|
16-00
|
14-25
|
15-40
|
17-05
|
17-20
|
18-05
|
21-00
|
18-25
|
19-10
|
22-00
Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Терволово
|
Варшавский вокзал
|
п.Терволово
|
6-30
|
8-45
|
10-50
|
12-10
|
13-30
|
7-30
|
9-35
|
11-50
|
13-10
|
14-20
|
15-45
|
17-55
|
18-45
|
20-05
|
20-45
|
16-45
|
18-45
|
19-40
|
21-10
|
21-45
Маршрут № 522 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тойворово
|
Варшавский вокзал
|
Тойворово
|
8:50
|
10:50
|
9:50
|
11:40
|
11:20
|
14:15
|
16:40
|
12:10
|
15:05
|
17:30
|
17:20
|
19:15
|
21:40
|
18:20
|
20:05
|
22:30
Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы
|
Варшавский вокзал
|
Луйсковицы
|
8:35
|
10:40
|
13-35
|
9:45
|
11:45
|
14-35
|
17:30
|
21:15
|
|
18:30
|
22:10
|
Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал – п. Елизаветино, Жилпоселок
|
Варшавский вокзал
|
Елизаветино, Жилпоселок
|
8-00
|
19-40
|
|
9-05
|
20-40
|
Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз
|
Расписание рейсов
|
от г. Гатчины, Варшавский вокзал
|
от п. Н. Учхоз
|
6-45
|
10-25
|
14-55
|
18-40
|
7-55
|
12-00
|
16-25
|
19-50
|
|
11-20
|
15-45
|
19-10
|
12-25
|
16-50
|
20-50
|
7-15
|
11-45
|
16-10
|
20-20
|
8-25
|
13-40
|
17-55
|
22-15
|
7-50
|
13-00
|
17-15
|
21-45
|
9-15
|
14-10
|
18-10
|
|
8-40
|
13-30
|
17-30
|
|
10-45
|
15-10
|
18-25
|
|
10-00
|
14-30
|
17-45
|
|
11-05
|
15-35
|
19-15
|
Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово
|
Варшавский вокзал
|
От Раболово/Фьюнатово
|
9:05Ф
|
12:45
|
14:30**Ф
|
10:10Ф
|
14:15
|
15:35Ф
|
16-55Ф
|
19:05
|
|
18-00Ф
|
20:25
|
** - заезд Луйсковицы.
Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово
|
Варшавский вокзал
|
Батово
|
5:40
|
8:10
|
10-10
|
6:35
|
9:25
|
11-25
|
12-05
|
14-50*
|
18-40
|
13-20
|
16-30
|
19-40
|
20-10*
|
|
|
21-10
|
|
* заезд Кащенко
Маршрут № 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица
|
Варшавский вокзал
|
Вырица
|
8:45
|
9:25
|
11:00
|
9:50*
|
10:30
|
12-00
|
11:50
|
13:40*
|
15:00*
|
12:50
|
14:45
|
16-00
|
16:45
|
17:25
|
18:50
|
17:50
|
18:30
|
19:50
|
19:40
|
|
|
20:50
|
|
* Заезд Карташевская
Маршрут № 534 А г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица
|
Варшавский вокзал
|
Вырица
|
10-30
|
12-30
|
14-15
|
11-30
|
13-30
|
15-15
|
16-05
|
17-50
|
|
17-00
|
18-50
|
Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет
|
От Варшавский вокзал
|
От п. Новый Свет
|
|
8-00
|
11-15
|
14-30
|
17-00
|
20-00
|
8-35
|
11-50
|
15-05
|
17-35
|
20-35
|
8-45
|
12-00*
|
14-45
|
17-45
|
20-40
|
9-20
|
12-35*
|
15-20
|
18-20
|
21-10
|
9-15
|
12-15
|
15-15
|
18-15
|
21-35
|
9-50
|
12-50
|
15-50
|
18-50
|
22-05
|
9-45
|
12-30
|
15-45
|
18-45
|
22-40
|
10-20
|
13-05
|
16-20
|
19-20
|
23-00
|
10-00
|
13-15
|
16-00
|
19-15*
|
|
10-35
|
13-50
|
16-35
|
19-50
|
|
11-00*
|
13-30
|
16-30
|
19-30
|
|
11-35*
|
14-05
|
17-05
|
20-05
|
*Заезд в д. Малое Замостье
Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино
|
Варшавский вокзал
|
Жабино
|
7:55
|
8:50
|
9-50
|
9:05
|
10:05
|
11-05
|
11-30
|
13-25
|
14-45
|
12-40
|
14-35
|
16-00
|
16-20
|
17-20
|
18-30
|
17-35
|
18-35
|
19-40
|
20-25
|
|
|
21-35
|
|
Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы
|
Варшавский вокзал
|
Тайцы
|
10:10
|
12:40
|
14:40
|
16:55
|
19:10
|
21-00
|
11:00
|
13:40
|
15:45
|
18:10
|
20:00
|
22-00
Маршрут № 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино
|
Варшавский вокзал
|
Сусанино
|
10-10
|
13-55
|
15-35
|
11-10
|
14-45
|
16-30
|
16-20
|
18-55
|
20-15
|
17-25
|
19-40
|
21-20
Маршрут № 538 г.Гатчина,Варшавский вокзал – п. Семрино
|
Варшавский вокзал
|
Семрино
|
8:25
|
11:40
|
17:35
|
9:05
|
12:30
|
18:25
Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково
|
Варшавский вокзал
|
Шпаньково
|
9:45
|
13:10
|
15:10*
|
17:30
|
19:30*
|
|
10:50
|
14:10
|
16:20
|
18:25
|
20:25
|
* заезд Кащенко
Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз
|
Варшавский вокзал
|
Учхоз
|
9:57
|
11:55
|
13:40
|
10:40
|
12:45
|
14:25
|
15:22
|
17:35
|
19:10
|
16:05
|
18:20
|
19:45
Со 2 января по 8 января 2025 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.
Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.
Расписание движения пригородных автобусов
Маршрут № 2 п. Сиверский – д. Белогорка
Расписание движения на 1 января 2025 г.
|
Сиверский
|
Белогорка
|
11-50 б
|
12-15 б
|
13-05 б
|
13-30 б
|
15-10 б
|
15-35 б
|
17-40 б
|
18-00 б
|
18-40
|
19-00
|
20-05 по кругу
|
20-25 по Вокзальной
|
21-00 по кругу
|
21-10 по Вокзальной
|Расписание движения с 02.01.2025г. по 08.01.2025г.
|
Сиверский
|
Белогорка
|
5-50 по Вокзальной
|
6-00 по кругу
|
6-20 по Вокзальной
|
6-35 по кругу
|
7-05 б
|
7-20 б
|
7-40 б
|
8-05 б
|
8-30 б
|
8-55 б
|
10-15 б
|
10-35 б
|
11-50 б
|
12-15 б
|
13-05 б
|
13-30 б
|
15-10 б
|
15-35 б
|
17-40 б
|
18-00 б
|
18-40
|
19-00
|
20-05 по кругу
|
20-25 по Вокзальной
|
21-00 по кругу
|
21-10 по Вокзальной
|б - заезд к Сиверской районной больнице
Маршрут № 120Т п.Сиверский - д. Дружная Горка
31 декабря 2024г., 1, 2, 3 января 2025г. – отмена
С 04.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:
|
Сиверский
|
д. Дружная Горка
|
7-35
|
8-00
|
8-30
|
8-55
|
10-10*
|
10-35*
|
12-55
|
13-20
|
14-25
|
14-50
|
15-30
|
15-50
|
16-45
|
17-10
|
17-35
|
18-00*
|
18-40
|
19-05
*мимо кладбища
Маршруты № 123 п. Вырица - д. Мины, № 504А п. Вырица – д. Каушта,
№ 512 п. Вырица - д. Нестерково
1, 2 января 2025г. – отмена
С 03.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:
|
Вырица
|
Мины
|
Каушта
|
Савкино
|
Нестерково
|
6-05
|
6-15
|
|
|
|
6-50
|
7-00
|
|
|
|
7-10
|
|
7-30 по Бакунина
|
|
|
7-55
|
8-05
|
|
|
|
8-30
|
|
|
|
9-15
|
10-25
|
10-35
|
|
|
|
11-15
|
11-25
|
|
|
|
11-35
|
|
11-50
|
|
|
14-10
|
14-20
|
|
|
|
14-50
|
15-00
|
|
|
|
15-45 по Бакунина
|
|
|
|
16-30
|
17-35 по Бакунина
|
|
17-50
|
|
|
18-25
|
19-40
|
|
|
19-10
Маршрут № 151Т п.Сиверский - г. Гатчина
Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.
|
Сиверский
|
Гатчина
|
10-10
|
11-15
|
11-20
|
12-20
|
12-20
|
13-30
|
14-50
|
16-05
|
17-10
|
18-20
|
17-30
|
18-40
|
20-05
|
21-20
|Расписание движения автобусов на 2, 3 января 2025г.
|
Сиверский
|
Гатчина
|
5-50
|
6-50
|
7-00
|
8-05
|
7-55
|
9-05
|
9-10
|
10-20
|
10-10
|
11-15
|
11-20
|
12-20
|
12-20
|
13-30
|
14-50
|
16-05
|
17-10
|
18-20
|
17-30
|
18-40
|
20-05
|
21-20
|
Расписание движения автобусов с 04.01.2025г. по 08.01.2025г.
|
Сиверский
|
Гатчина
|
5-50
|
6-50
|
7-00
|
8-05
|
7-55
|
9-05
|
9-10
|
10-20
|
10-10
|
11-15
|
11-20
|
12-20
|
11-40
|
12-40
|
12-20
|
13-30
|
13-50
|
15-00
|
14-50
|
16-05
|
16-20
|
17-30
|
17-10
|
18-20
|
17-30
|
18-40
|
18-35
|
19-45
|
20-05
|
21-20
|
21-00
|
22-15
Маршрут № 500 п.Сиверский- д. Батово
Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.
|
Сиверский
|
Батово
|
9-40
|
10-10
|
10-55
|
11-20
|
11-50
|
12-25
|
13-05
|
13-30
|
15-10
|
15-40
|
16-45
|
17-15
|
17-45
|
18-10
|
19-20
|
19-45
|
20-55
|
21-20
|
21-50
|
22-20
|
23-45
|
0-00
Расписание движения автобусов с 02.01.2025г. по 08.01.2025г.
|
Сиверский
|
Батово
|
5-15
|
5-45
|
6-40
|
7-10
|
7-55
|
8-25
|
9-40
|
10-10
|
10-55
|
11-20
|
11-50
|
12-25
|
13-05
|
13-30
|
15-10
|
15-40
|
16-45
|
17-15
|
17-45
|
18-10
|
19-20
|
19-45
|
20-55
|
21-20
|
21-50
|
22-20
|
23-45
|
0-00
Маршрут № 502 п.Сиверский - д. Ляды
1 января 2025г. – отмена
С 02.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:
|
Сиверский
|
Ляды
|
10-10
|
10-45
|
15-50
|
16-25
|
17-40
|
|
|
18-10
Маршрут № 503 п.Сиверский – п. Вырица
1 января 2025г. – отмена
С 02.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:
|
Сиверский
|
Вырица
|
6-16
|
|
|
7-05
|
8-10
|
|
|
8-50
|
11-30
|
|
|
12-15
|
13-36
|
|
|
15-55
|
16-45
|
|
|
17-25
|
18-10
|
|
|
18-50
Маршруты №№ 505, 506, 506а, 507 Сиверский - Дружная Горка, Белогорка, Изора, Симанково
|
Расписание движения автобусов на 31 декабря 2024г.
Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.
|
Сиверский
|
Дружная Горка
|
Белогорка
|
Изора
|
Симанково
|
9-15
|
9-40
|
|
|
|
10-55
|
11-40
|
|
11-30
|
|
12-10
|
12-40
|
|
|
|
13-10
|
13-45
|
|
|
|
15-10
|
16-20
|
|
|
15-55
|
17-10
|
17-35
|
|
|
|
18-10
|
18-30 ч/з Симанково
|
|
|
18-50
|
20-55
|
21-25
|
|
|
|
21-50
|
22-30
|
|
22-25
|
|
23-45
|
0-00
|
|
|
|
Расписание движения автобусов с 02.01.2025г. по 08.01.2025г.
|
Сиверский
|
Дружная Горка
|
Белогорка
|
Изора
|
Симанково
|
5-00
|
5-45
|
|
5-35
|
|
6-30 Т
|
7-55
|
7-40
|
|
|
9-15
|
9-40
|
|
|
|
10-55
|
11-40
|
|
11-30
|
|
12-10
|
12-40
|
|
|
|
13-10
|
13-45
|
|
|
|
15-10
|
16-20
|
|
|
15-55
|
17-10
|
17-35
|
|
|
|
18-10
|
18-30 ч/з Симанково
|
|
|
18-50
|
20-55
|
21-25
|
|
|
|
21-50
|
22-30
|
|
22-25
|
|
23-45
|
0-00
|
|
|
Маршрут № 507А п.Сиверский - д. Большево
1 января 2025г. – отмена
С 02.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:
|
Сиверский
|
Большево
|
9-00
|
9-10
|
13-20
|
13-30
Маршрут № 511 п.Сиверский - д. Лесничество
Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.
|
Сиверский
|
Лесничество
|
11-00
|
11-25
|
13-05
|
13-25
|
15-10
|
15-35
|
18-40
|
19-00
|
21-00
|
21-25
|
21-50
|
22-10
Расписание движения автобусов с 02.01.2025г. по 08.01.2025г.
|
Сиверский
|
Лесничество
|
6-00
|
6-25
|
6-50
|
7-10
|
7-40
|
8-05
|
8-30
|
8-55
|
13-05
|
13-25
|
18-40
|
19-00
|
20-55
|
21-20
|
21-50
|
22-10
Маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал - с. Никольское
1, 2 января 2025г. – отмена
С 03.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:
|
г. Гатчина
|
|
п. Высокоключевой
|
с. Никольское
|
6-00
|
|
7-00
|
7-15
|
8-00
|
|
9-00
|
9-15
|
10-20
|
|
11-20
|
11-35
|
12-35
|
|
13-45
|
14-00
|
14-55
|
|
15-55
|
16-10
|
17-00
|
|
18-00
|
18-15
|
18-55
|
|
19-55
|
|
20-10
С 29 декабря 2024 года по 08 января 2025 года отменяются рейсы:
Маршрут № 121Т п. Сиверский – д. Батово
С 31 декабря 2024 года по 08 января 2025 года отменяются рейсы:
Маршрут № 4Т п. Сиверский – д. Межно
Маршрут № 151Д Дружная Горка – Гатчина
Диспетчерская ООО «Транс-Балт» в п. Сиверском: 8-921-417-87-11.