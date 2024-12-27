Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников 2024-2025

В период новогодних праздников число пассажиров, пользующихся общественным транспортом, резко снижается. Перевозки пассажиров организуются с учётом фактического пассажиропотока.

Рубрики:  Дороги

28 декабря 2024 года график работы общественного транспорта в Гатчинском муниципальном округе – по будним дням.

29,30 декабря 2024 года график работы общественного транспорта - по воскресенью.

31 декабря 2024 года график работы общественного транспорта - по воскресенью (с отменами рейсов).

1 января 2025 года – по воскресенью (с отменами рейсов).

2-8 января 2025 года – по воскресенью.

По всем вопросам, связанным с расписанием движения автобусов, можно обращаться в диспетчерские службы автотранспортных предприятий:

  • диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» (пригородные маршруты): 8-812-309-10-10
  • диспетчерская служба в п. Сиверском: 8-921-417-87-11
  • диспетчерская служба ИП Крылов В.И. и ИП Дронин Д.Ю. (городские маршруты): 8-813-71-70-051

Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 1 января 2025 г.

Все городские маршруты начинают работу с 10-00.

Изменения в расписании:

Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург, з-д Электронстандарт

Варшавский вокзал

Мариенбург

10-10

16-35

10-50

17-15

11-40

18-05

12-20

18-50

15-15

19-25

15-55

20-10

 

Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец

Магазин О`КЕЙ

Мариенбург

10-35

15-12

18-45

10-40

15-20

18-40

11-15

15-50

19-25

11-05

15-45

19-15

11-35

16-25

19-45

11-50

16-20

20-00

12-25

17-05

20-35

13-10

16-55

20-20

14-05

17-30

21-20

14-10

17-35

 

14-50

18-10

 

14-35

17-58

 

 

Маршрут № 21 ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»

ЖК «Речной квартал»

ТРК «КУБУС»

10-35

14-50

18-50

10-20

15-05

18-35

11-15

15-50

19-20

11-20

15-35

19-35

12-00

16-20

20-20

12-00

16-35

20-10

13-20

17-20

 

12-50

17-05

21-10

14-20

17-50

 

14-05

18-05

 

 

Расписание движения городских автобусов 1-2 января 2025 г.

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена. 

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена. 

Маршрут № 20 Микрорайон Мариенбург –Аэродром – микрорайон Химози – отмена 

Маршрут № 29 отмена 

 

Расписание движения автобусов по маршруту № 527.

1 января 2025г. начало работы маршрута в 8-25 от Гатчины (Варшавский вокзал), далее по расписанию.

2-8 января 2025г.график работы по воскресенью.

 

С 3-8 января 2025 года график работы маршрутов №№ 3,4,7,8,20,21,22,27,28 по воскресенью.

Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59. 
 

Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов.

31 декабря 2024 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.

Отмены рейсов 31 декабря 2024 г.

Маршрут № 107

Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот – 21-50, 22-20,

Отправление от д. Большое Верево – 21-50.

Маршрут № 516

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-00, 

Отправление от п. Прибытково-22-00

Маршрут № 518

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-20-45, 

Отправление от п. Терволово-21-45

Маршрут № 522

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-40

Отправление от д. Тойворово-22-30

Маршрут № 523

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-15

Отправление от д. Луйсковиц – 22-10

Маршрут № 525

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-45 

Отправление от д. Новый Учхоз – 22-15

Маршрут № 535

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-   22-05,22-40

Отправление от п. Нового Света – 22-35,23-00

Маршрут № 537

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-   21-00

Отправление от п. Нового Света – 22-00

 

Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2025 г.

Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена 

Маршрут № 517 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы - отмена

Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена

Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена   

 

Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Большое Верево       

Варшавский вокзал

Б. Верево

7-45

8-15

8-45

8-00

8-30

9-00

9-15

9-55

10-35

9-40

10-40

11-30

11-35

12-25

13-40

12-45

13-10

13-35

14-05

14-30

15-10

14-20

14-45

15-40

15-30

16-25

16-55

16-10

16-25

17-10

17-10

17-55

18-30

17-40

17-55

18-50

18-50

19-50

20-20

19-30

19-50

20-50

20-50

21-50

 

21-20

 

 

 

Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Прибытково

Варшавский вокзал

Прибытково

6-35

8-25

10-50

7-30

9-30

11-50

13-25

14-35

16-00

14-25

15-40

17-05

17-20

18-05

21-00

18-25

19-10

22-00

 

Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Терволово                   

Варшавский вокзал

п.Терволово

6-30

8-45

10-50

12-10

13-30

7-30

9-35

11-50

13-10

14-20

15-45

17-55

18-45

20-05

20-45

16-45

18-45

19-40

21-10

21-45

 

Маршрут № 522   г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тойворово

Варшавский вокзал

Тойворово

8:50

10:50

9:50

11:40

11:20

14:15

16:40

12:10

15:05

17:30

17:20

19:15

21:40

18:20

20:05

22:30

 

Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы

Варшавский вокзал

Луйсковицы

8:35

10:40

13-35

9:45

11:45

14-35

17:30

21:15

 

18:30

22:10

 

 

 Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал – п. Елизаветино, Жилпоселок

Варшавский вокзал

Елизаветино, Жилпоселок

8-00

19-40

 

9-05

20-40

 
           

 

Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Н. Учхоз

6-45

10-25

14-55

18-40

7-55

12-00

16-25

19-50
 

 

11-20

15-45

19-10

12-25

16-50

20-50

7-15

11-45

16-10

20-20

8-25

13-40

17-55

22-15

7-50

13-00

17-15

21-45

9-15

14-10

18-10

 

8-40

13-30

17-30

 

10-45

15-10

18-25

 

10-00

14-30

17-45

 

11-05

15-35

19-15

 
                 

 

Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово

Варшавский вокзал

От Раболово/Фьюнатово

9:05Ф

12:45

14:30**Ф

10:10Ф

14:15

15:35Ф

16-55Ф

19:05

 

18-00Ф

20:25

 

** - заезд Луйсковицы.

 

Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово        

Варшавский вокзал

Батово

5:40

8:10

10-10

6:35

9:25

11-25

12-05

14-50*

18-40

13-20

16-30

19-40

20-10*

 

 

21-10

 

 

* заезд Кащенко 

 

Маршрут № 534   г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал

Вырица

8:45

9:25

11:00

9:50*

10:30

12-00

11:50

13:40*

15:00*

12:50

14:45

16-00

16:45

17:25

18:50

17:50

18:30

19:50

19:40

 

 

20:50

 

 

*  Заезд Карташевская

 

Маршрут № 534 А  г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал

Вырица

10-30

12-30

14-15

11-30

13-30

15-15

16-05

17-50

 

17-00

18-50

 

 

Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет

От Варшавский вокзал

От п. Новый Свет

 

8-00

11-15

14-30

17-00

20-00

8-35

11-50

15-05

17-35

20-35

8-45

12-00*

14-45

17-45

20-40

9-20

12-35*

15-20

18-20

21-10

9-15

12-15

15-15

18-15

21-35

9-50

12-50

15-50

18-50

22-05

9-45

12-30

15-45

18-45

22-40

10-20

13-05

16-20

19-20

23-00

10-00

13-15

16-00

19-15*

 

10-35

13-50

16-35

19-50

 

11-00*

13-30

16-30

19-30

 

11-35*

14-05

17-05

20-05

 

*Заезд в д. Малое Замостье

 

Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино

Варшавский вокзал

Жабино

7:55

8:50

9-50

9:05

10:05

11-05

11-30

13-25

14-45

12-40

14-35

16-00

16-20

17-20

18-30

17-35

18-35

19-40

20-25

 

 

21-35

 

 

 

Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы

Варшавский вокзал

Тайцы

10:10

12:40

14:40

16:55

19:10

21-00

11:00

13:40

15:45

18:10

20:00

22-00
                       

 

Маршрут № 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино

Варшавский вокзал

Сусанино

10-10

13-55

15-35

11-10

14-45

16-30

16-20

18-55

20-15

17-25

19-40

21-20

 

Маршрут № 538 г.Гатчина,Варшавский вокзал – п. Семрино

Варшавский вокзал

Семрино

8:25

11:40

17:35

9:05

12:30

18:25
           

 

Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково

Варшавский вокзал

Шпаньково

9:45

13:10

15:10*

17:30

19:30*

 

10:50

14:10

16:20

18:25

20:25

 
                       

*  заезд Кащенко                                                     

 

Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз

Варшавский вокзал

Учхоз

9:57

11:55

13:40

10:40

12:45

14:25

15:22

17:35

19:10

16:05

18:20

19:45

 

Со 2 января по 8 января 2025 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.


Расписание движения пригородных автобусов

 

Маршрут № 2 п. Сиверский – д. Белогорка

Расписание движения на 1 января 2025 г.

Сиверский

    

Белогорка

11-50 б

    

12-15 б

13-05 б

    

13-30 б

15-10 б

    

15-35 б

17-40 б

    

18-00 б

18-40

    

19-00

20-05 по кругу

    

20-25 по Вокзальной

21-00 по кругу

    

21-10 по Вокзальной
Расписание движения с 02.01.2025г. по 08.01.2025г.

Сиверский

    

Белогорка

5-50 по Вокзальной

    

6-00 по кругу

6-20 по Вокзальной

    

6-35 по кругу

7-05 б

    

7-20 б

7-40 б

    

8-05 б

8-30 б

    

8-55 б

10-15 б

    

10-35 б 

11-50 б 

    

12-15 б

13-05 б

    

13-30 б

15-10 б

    

15-35 б

17-40 б

    

18-00 б

18-40

    

19-00

20-05 по кругу

    

20-25 по Вокзальной

21-00 по кругу

    

21-10 по Вокзальной
б - заезд к Сиверской районной больнице        

 

Маршрут № 120Т п.Сиверский - д. Дружная Горка

31 декабря 2024г., 1, 2, 3 января 2025г. – отмена

С 04.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

Сиверский

  

д. Дружная Горка

7-35

  

8-00

8-30

  

8-55

10-10*

  

10-35*

12-55

  

13-20

14-25

  

14-50

15-30

  

15-50

16-45

  

17-10

17-35

  

18-00*

18-40

  

19-05

*мимо кладбища

 

Маршруты № 123 п. Вырица - д. Мины, № 504А п. Вырица – д. Каушта, 

№ 512 п. Вырица - д. Нестерково

1, 2 января 2025г. – отмена

С 03.01.2025г. по 08.01.2025г.  следующее расписание:

Вырица

Мины

Каушта

Савкино

Нестерково

6-05

6-15

 

 

 

6-50

7-00

 

 

 

7-10

 

7-30 по Бакунина 

 

 

7-55

8-05

 

 

 

8-30

 

 

 

9-15

10-25

10-35

 

 

 

11-15

11-25

 

 

 

11-35

 

11-50

 

 

14-10

14-20

 

 

 

14-50

15-00

 

 

 

15-45 по Бакунина

 

 

 

16-30

17-35 по Бакунина 

 

17-50 

 

 

18-25

19-40

 

 

 19-10

 

Маршрут № 151Т п.Сиверский - г. Гатчина

Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.

Сиверский

  

Гатчина

10-10

  

11-15

11-20

  

12-20

12-20

  

13-30

14-50

  

16-05

17-10

  

18-20

17-30

  

18-40

20-05

  

21-20
Расписание движения автобусов на 2, 3 января 2025г.

Сиверский

  

Гатчина

5-50

  

6-50

7-00

  

8-05

7-55

  

9-05

9-10

  

10-20

10-10

  

11-15

11-20

  

12-20

12-20

  

13-30

14-50

  

16-05

17-10

  

18-20

17-30

  

18-40

20-05

  

21-20

 

Расписание движения автобусов с 04.01.2025г. по 08.01.2025г.

Сиверский

  

Гатчина

5-50

  

6-50

7-00

  

8-05

7-55

  

9-05

9-10

  

10-20

10-10

  

11-15

11-20

  

12-20

11-40

  

12-40

12-20

  

13-30

13-50

  

15-00

14-50

  

16-05

16-20

  

17-30

17-10

  

18-20

17-30

  

18-40

18-35

  

19-45

20-05

  

21-20

21-00

  

22-15
       

 

Маршрут № 500 п.Сиверский- д. Батово

Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.

Сиверский

    

Батово

9-40

    

10-10

10-55

    

11-20

11-50

    

12-25

13-05

    

13-30

15-10

    

15-40

16-45

    

17-15

17-45

    

18-10

19-20

    

19-45

20-55

    

21-20

21-50

    

22-20

23-45

    

0-00

 

Расписание движения автобусов с 02.01.2025г. по 08.01.2025г.

Сиверский

    

Батово

5-15 

    

5-45 

6-40

    

7-10

7-55

    

8-25

9-40

    

10-10

10-55

    

11-20

11-50

    

12-25

13-05

    

13-30

15-10

    

15-40

16-45

    

17-15

17-45

    

18-10

19-20

    

19-45

20-55

    

21-20

21-50

    

22-20

23-45

    

0-00

 

Маршрут № 502 п.Сиверский - д. Ляды

1 января 2025г. – отмена

С 02.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

Сиверский

    

Ляды

10-10

    

10-45

15-50

    

16-25

17-40

 

 

18-10

 

Маршрут № 503 п.Сиверский – п. Вырица

1 января 2025г. – отмена

С 02.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

Сиверский

    

Вырица

6-16

 

 

7-05

8-10

 

 

8-50

11-30

 

 

12-15

13-36

 

 

15-55

16-45

 

 

17-25

18-10

 

 

18-50

 

Маршруты №№ 505, 506, 506а, 507 Сиверский - Дружная Горка, Белогорка, Изора, Симанково 

Расписание движения автобусов на 31 декабря 2024г.

Сиверский

Дружная Горка

Белогорка 

Изора

Симанково

5-00 

5-45

 

5-35

 

6-30 Т

7-55

7-40

 

 

9-15

9-40

 

 

 

10-55

11-40

 

11-30

 

12-10

12-40

 

 

 

13-10

13-45

 

 

 

15-10

16-20

 

 

15-55

17-10

17-35

 

 

 

18-10

18-30 ч/з Симанково

 

 

18-50

20-55

21-25

 

 

 

21-50

22-30 

 

22-25

 

 

 

 

 

 

 

Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.

Сиверский

  

Дружная Горка

  

Белогорка 

  

Изора

  

Симанково

  

9-15

  

9-40

  

 

  

 

  

 

  

10-55

  

11-40

  

 

  

11-30

  

 

  

12-10

  

12-40

  

 

  

 

  

 

  

13-10

  

13-45

  

 

  

 

  

 

  

15-10

  

16-20

  

 

  

 

  

15-55

  

17-10

  

17-35

  

 

  

 

  

 

  

18-10

  

18-30 ч/з Симанково

  

 

  

 

  

18-50

  

20-55

  

21-25

  

 

  

 

  

 

  

21-50

  

22-30 

  

 

  

22-25

  

 

  

23-45

  

0-00

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Расписание движения автобусов с 02.01.2025г. по 08.01.2025г.

Сиверский

  

Дружная Горка

  

Белогорка 

  

Изора

  

Симанково

  

5-00 

  

5-45

  

 

  

5-35

  

 

  

6-30 Т

  

7-55

  

7-40

  

 

  

 

  

9-15

  

9-40

  

 

  

 

  

 

  

10-55

  

11-40

  

 

  

11-30

  

 

  

12-10

  

12-40

  

 

  

 

  

 

  

13-10

  

13-45

  

 

  

 

  

 

  

15-10

  

16-20

  

 

  

 

  

15-55

  

17-10

  

17-35

  

 

  

 

  

 

  

18-10

  

18-30 ч/з Симанково

  

 

  

 

  

18-50

  

20-55

  

21-25

  

 

  

 

  

 

  

21-50

  

22-30 

  

 

  

22-25

  

 

  

23-45

  

0-00

  

 

  

 

  

 

  

 

Маршрут № 507А п.Сиверский - д. Большево

1 января 2025г. – отмена

С 02.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

Сиверский

    

Большево

9-00

    

9-10

13-20

    

13-30

 

Маршрут № 511 п.Сиверский - д. Лесничество

Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.

Сиверский

    

Лесничество

11-00

    

11-25

13-05

    

13-25

15-10

    

15-35

18-40

    

19-00

21-00

    

21-25

21-50

    

22-10

 

Расписание движения автобусов с 02.01.2025г. по 08.01.2025г.

Сиверский

    

Лесничество

6-00

    

6-25

6-50

    

7-10

7-40

    

8-05

8-30

    

8-55

13-05

    

13-25

18-40

    

19-00

20-55

    

21-20

21-50

    

22-10

 

Маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал - с. Никольское

1, 2 января 2025г. – отмена

С 03.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

г. Гатчина

 

п. Высокоключевой

  

с. Никольское

6-00

 

7-00

  

7-15

8-00

 

9-00

  

9-15

10-20

 

11-20

  

11-35

12-35

 

13-45

  

14-00

14-55

 

15-55

  

16-10

17-00

 

18-00

  

18-15

18-55

 

19-55

 

20-10

 

С 29 декабря 2024 года по 08 января 2025 года отменяются рейсы: 

Маршрут № 121Т п. Сиверский – д. Батово

С 31 декабря 2024 года по 08 января 2025 года отменяются рейсы:

Маршрут № 4Т п. Сиверский – д. Межно

Маршрут № 151Д Дружная Горка – Гатчина

Диспетчерская ООО «Транс-Балт» в п. Сиверском: 8-921-417-87-11.