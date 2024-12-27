График работы городских и пригородных автобусов в период новогодних праздников 2024-2025

28 декабря 2024 года график работы общественного транспорта в Гатчинском муниципальном округе – по будним дням.

29,30 декабря 2024 года график работы общественного транспорта - по воскресенью.

31 декабря 2024 года график работы общественного транспорта - по воскресенью (с отменами рейсов).

1 января 2025 года – по воскресенью (с отменами рейсов).

2-8 января 2025 года – по воскресенью.

По всем вопросам, связанным с расписанием движения автобусов, можно обращаться в диспетчерские службы автотранспортных предприятий:

диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» (пригородные маршруты): 8-812-309-10-10

диспетчерская служба в п. Сиверском: 8-921-417-87-11

диспетчерская служба ИП Крылов В.И. и ИП Дронин Д.Ю. (городские маршруты): 8-813-71-70-051

Расписание движения ГОРОДСКИХ автобусов на 1 января 2025 г.

Все городские маршруты начинают работу с 10-00.

Изменения в расписании:

Маршрут № 7 Варшавский вокзал - Мариенбург, з-д Электронстандарт

Варшавский вокзал Мариенбург 10-10 16-35 10-50 17-15 11-40 18-05 12-20 18-50 15-15 19-25 15-55 20-10

Маршрут № 3 Ленинградское шоссе (магазин О`КЕЙ) - Мариенбург, з-д Ленинец

Магазин О`КЕЙ Мариенбург 10-35 15-12 18-45 10-40 15-20 18-40 11-15 15-50 19-25 11-05 15-45 19-15 11-35 16-25 19-45 11-50 16-20 20-00 12-25 17-05 20-35 13-10 16-55 20-20 14-05 17-30 21-20 14-10 17-35 14-50 18-10 14-35 17-58

Маршрут № 21 ЖК «Речной квартал» - Въезд, ТРК «КУБУС»

ЖК «Речной квартал» ТРК «КУБУС» 10-35 14-50 18-50 10-20 15-05 18-35 11-15 15-50 19-20 11-20 15-35 19-35 12-00 16-20 20-20 12-00 16-35 20-10 13-20 17-20 12-50 17-05 21-10 14-20 17-50 14-05 18-05

Расписание движения городских автобусов 1-2 января 2025 г.

Маршрут № 8 НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова - отмена.

Маршрут № 28 ул. Урицкого -Мариенбург, з-д Ленинец - отмена.

Маршрут № 20 Микрорайон Мариенбург –Аэродром – микрорайон Химози – отмена

Маршрут № 29 отмена

Расписание движения автобусов по маршруту № 527.

1 января 2025г. начало работы маршрута в 8-25 от Гатчины (Варшавский вокзал), далее по расписанию.

2-8 января 2025г.график работы по воскресенью.

С 3-8 января 2025 года график работы маршрутов №№ 3,4,7,8,20,21,22,27,28 по воскресенью.

Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.



Расписание движения ПРИГОРОДНЫХ автобусов.

31 декабря 2024 г. автобусы на маршрутах работают по расписанию воскресного дня.

Отмены рейсов 31 декабря 2024 г.

Маршрут № 107

Отправление от г.Гатчины, ТЦ Пилот – 21-50, 22-20,

Отправление от д. Большое Верево – 21-50.

Маршрут № 516

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-00,

Отправление от п. Прибытково-22-00

Маршрут № 518

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-20-45,

Отправление от п. Терволово-21-45

Маршрут № 522

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-40

Отправление от д. Тойворово-22-30

Маршрут № 523

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-15

Отправление от д. Луйсковиц – 22-10

Маршрут № 525

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал-21-45

Отправление от д. Новый Учхоз – 22-15

Маршрут № 535

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 22-05,22-40

Отправление от п. Нового Света – 22-35,23-00

Маршрут № 537

Отправление от г.Гатчины Варшавский вокзал- 21-00

Отправление от п. Нового Света – 22-00

Расписание движения пригородных автобусов на 1 января 2025 г.

Маршрут № 514 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Большие Колпаны -отмена

Маршрут № 517 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы - отмена

Маршрут № 519 ж/д ст. Пудость-пос. Пудость - отмена

Маршрут № 543 г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино - отмена

Маршрут № 107 г.Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот - д. Большое Верево

Варшавский вокзал Б. Верево 7-45 8-15 8-45 8-00 8-30 9-00 9-15 9-55 10-35 9-40 10-40 11-30 11-35 12-25 13-40 12-45 13-10 13-35 14-05 14-30 15-10 14-20 14-45 15-40 15-30 16-25 16-55 16-10 16-25 17-10 17-10 17-55 18-30 17-40 17-55 18-50 18-50 19-50 20-20 19-30 19-50 20-50 20-50 21-50 21-20

Маршрут № 516 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Прибытково

Варшавский вокзал Прибытково 6-35 8-25 10-50 7-30 9-30 11-50 13-25 14-35 16-00 14-25 15-40 17-05 17-20 18-05 21-00 18-25 19-10 22-00

Маршрут № 518 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Терволово

Варшавский вокзал п.Терволово 6-30 8-45 10-50 12-10 13-30 7-30 9-35 11-50 13-10 14-20 15-45 17-55 18-45 20-05 20-45 16-45 18-45 19-40 21-10 21-45

Маршрут № 522 г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тойворово

Варшавский вокзал Тойворово 8:50 10:50 9:50 11:40 11:20 14:15 16:40 12:10 15:05 17:30 17:20 19:15 21:40 18:20 20:05 22:30

Маршрут № 523 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы

Варшавский вокзал Луйсковицы 8:35 10:40 13-35 9:45 11:45 14-35 17:30 21:15 18:30 22:10

Маршрут № 523 а г.Гатчина, Варшавский вокзал – п. Елизаветино, Жилпоселок

Варшавский вокзал Елизаветино, Жилпоселок 8-00 19-40 9-05 20-40

Маршрут № 525 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п. Н. Учхоз 6-45 10-25 14-55 18-40 7-55 12-00 16-25 19-50 11-20 15-45 19-10 12-25 16-50 20-50 7-15 11-45 16-10 20-20 8-25 13-40 17-55 22-15 7-50 13-00 17-15 21-45 9-15 14-10 18-10 8-40 13-30 17-30 10-45 15-10 18-25 10-00 14-30 17-45 11-05 15-35 19-15

Маршрут № 530 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово

Варшавский вокзал От Раболово/Фьюнатово 9:05Ф 12:45 14:30**Ф 10:10Ф 14:15 15:35Ф 16-55Ф 19:05 18-00Ф 20:25

** - заезд Луйсковицы.

Маршрут № 531 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Батово

Варшавский вокзал Батово 5:40 8:10 10-10 6:35 9:25 11-25 12-05 14-50* 18-40 13-20 16-30 19-40 20-10* 21-10

* заезд Кащенко

Маршрут № 534 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал Вырица 8:45 9:25 11:00 9:50* 10:30 12-00 11:50 13:40* 15:00* 12:50 14:45 16-00 16:45 17:25 18:50 17:50 18:30 19:50 19:40 20:50

* Заезд Карташевская

Маршрут № 534 А г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица

Варшавский вокзал Вырица 10-30 12-30 14-15 11-30 13-30 15-15 16-05 17-50 17-00 18-50

Маршрут № 535 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет

От Варшавский вокзал От п. Новый Свет 8-00 11-15 14-30 17-00 20-00 8-35 11-50 15-05 17-35 20-35 8-45 12-00* 14-45 17-45 20-40 9-20 12-35* 15-20 18-20 21-10 9-15 12-15 15-15 18-15 21-35 9-50 12-50 15-50 18-50 22-05 9-45 12-30 15-45 18-45 22-40 10-20 13-05 16-20 19-20 23-00 10-00 13-15 16-00 19-15* 10-35 13-50 16-35 19-50 11-00* 13-30 16-30 19-30 11-35* 14-05 17-05 20-05

*Заезд в д. Малое Замостье

Маршрут № 536 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы- д. Жабино

Варшавский вокзал Жабино 7:55 8:50 9-50 9:05 10:05 11-05 11-30 13-25 14-45 12-40 14-35 16-00 16-20 17-20 18-30 17-35 18-35 19-40 20-25 21-35

Маршрут № 537 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы

Варшавский вокзал Тайцы 10:10 12:40 14:40 16:55 19:10 21-00 11:00 13:40 15:45 18:10 20:00 22-00

Маршрут № 538 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино

Варшавский вокзал Сусанино 10-10 13-55 15-35 11-10 14-45 16-30 16-20 18-55 20-15 17-25 19-40 21-20

Маршрут № 538 г.Гатчина,Варшавский вокзал – п. Семрино

Варшавский вокзал Семрино 8:25 11:40 17:35 9:05 12:30 18:25

Маршрут № 539 г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково

Варшавский вокзал Шпаньково 9:45 13:10 15:10* 17:30 19:30* 10:50 14:10 16:20 18:25 20:25

* заезд Кащенко

Маршрут № 540 г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз

Варшавский вокзал Учхоз 9:57 11:55 13:40 10:40 12:45 14:25 15:22 17:35 19:10 16:05 18:20 19:45

Со 2 января по 8 января 2025 года маршруты работают по расписанию воскресного дня.

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.



Расписание движения пригородных автобусов

Маршрут № 2 п. Сиверский – д. Белогорка

Расписание движения на 1 января 2025 г.

Сиверский Белогорка 11-50 б 12-15 б 13-05 б 13-30 б 15-10 б 15-35 б 17-40 б 18-00 б 18-40 19-00 20-05 по кругу 20-25 по Вокзальной 21-00 по кругу 21-10 по Вокзальной Расписание движения с 02.01.2025г. по 08.01.2025г. Сиверский Белогорка 5-50 по Вокзальной 6-00 по кругу 6-20 по Вокзальной 6-35 по кругу 7-05 б 7-20 б 7-40 б 8-05 б 8-30 б 8-55 б 10-15 б 10-35 б 11-50 б 12-15 б 13-05 б 13-30 б 15-10 б 15-35 б 17-40 б 18-00 б 18-40 19-00 20-05 по кругу 20-25 по Вокзальной 21-00 по кругу 21-10 по Вокзальной б - заезд к Сиверской районной больнице

Маршрут № 120Т п.Сиверский - д. Дружная Горка

31 декабря 2024г., 1, 2, 3 января 2025г. – отмена

С 04.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

Сиверский д. Дружная Горка 7-35 8-00 8-30 8-55 10-10* 10-35* 12-55 13-20 14-25 14-50 15-30 15-50 16-45 17-10 17-35 18-00* 18-40 19-05

*мимо кладбища

Маршруты № 123 п. Вырица - д. Мины, № 504А п. Вырица – д. Каушта,

№ 512 п. Вырица - д. Нестерково

1, 2 января 2025г. – отмена

С 03.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

Вырица Мины Каушта Савкино Нестерково 6-05 6-15 6-50 7-00 7-10 7-30 по Бакунина 7-55 8-05 8-30 9-15 10-25 10-35 11-15 11-25 11-35 11-50 14-10 14-20 14-50 15-00 15-45 по Бакунина 16-30 17-35 по Бакунина 17-50 18-25 19-40 19-10

Маршрут № 151Т п.Сиверский - г. Гатчина

Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.

Сиверский Гатчина 10-10 11-15 11-20 12-20 12-20 13-30 14-50 16-05 17-10 18-20 17-30 18-40 20-05 21-20 Расписание движения автобусов на 2, 3 января 2025г. Сиверский Гатчина 5-50 6-50 7-00 8-05 7-55 9-05 9-10 10-20 10-10 11-15 11-20 12-20 12-20 13-30 14-50 16-05 17-10 18-20 17-30 18-40 20-05 21-20 Расписание движения автобусов с 04.01.2025г. по 08.01.2025г. Сиверский Гатчина 5-50 6-50 7-00 8-05 7-55 9-05 9-10 10-20 10-10 11-15 11-20 12-20 11-40 12-40 12-20 13-30 13-50 15-00 14-50 16-05 16-20 17-30 17-10 18-20 17-30 18-40 18-35 19-45 20-05 21-20 21-00 22-15

Маршрут № 500 п.Сиверский- д. Батово

Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.

Сиверский Батово 9-40 10-10 10-55 11-20 11-50 12-25 13-05 13-30 15-10 15-40 16-45 17-15 17-45 18-10 19-20 19-45 20-55 21-20 21-50 22-20 23-45 0-00

Расписание движения автобусов с 02.01.2025г. по 08.01.2025г.

Сиверский Батово 5-15 5-45 6-40 7-10 7-55 8-25 9-40 10-10 10-55 11-20 11-50 12-25 13-05 13-30 15-10 15-40 16-45 17-15 17-45 18-10 19-20 19-45 20-55 21-20 21-50 22-20 23-45 0-00

Маршрут № 502 п.Сиверский - д. Ляды

1 января 2025г. – отмена

С 02.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

Сиверский Ляды 10-10 10-45 15-50 16-25 17-40 18-10

Маршрут № 503 п.Сиверский – п. Вырица

1 января 2025г. – отмена

С 02.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

Сиверский Вырица 6-16 7-05 8-10 8-50 11-30 12-15 13-36 15-55 16-45 17-25 18-10 18-50

Маршруты №№ 505, 506, 506а, 507 Сиверский - Дружная Горка, Белогорка, Изора, Симанково

Расписание движения автобусов на 31 декабря 2024г. Сиверский Дружная Горка Белогорка Изора Симанково 5-00 5-45 5-35 6-30 Т 7-55 7-40 9-15 9-40 10-55 11-40 11-30 12-10 12-40 13-10 13-45 15-10 16-20 15-55 17-10 17-35 18-10 18-30 ч/з Симанково 18-50 20-55 21-25 21-50 22-30 22-25 Расписание движения автобусов на 1 января 2025г. Сиверский Дружная Горка Белогорка Изора Симанково 9-15 9-40 10-55 11-40 11-30 12-10 12-40 13-10 13-45 15-10 16-20 15-55 17-10 17-35 18-10 18-30 ч/з Симанково 18-50 20-55 21-25 21-50 22-30 22-25 23-45 0-00 Расписание движения автобусов с 02.01.2025г. по 08.01.2025г. Сиверский Дружная Горка Белогорка Изора Симанково 5-00 5-45 5-35 6-30 Т 7-55 7-40 9-15 9-40 10-55 11-40 11-30 12-10 12-40 13-10 13-45 15-10 16-20 15-55 17-10 17-35 18-10 18-30 ч/з Симанково 18-50 20-55 21-25 21-50 22-30 22-25 23-45 0-00

Маршрут № 507А п.Сиверский - д. Большево

1 января 2025г. – отмена

С 02.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

Сиверский Большево 9-00 9-10 13-20 13-30

Маршрут № 511 п.Сиверский - д. Лесничество

Расписание движения автобусов на 1 января 2025г.

Сиверский Лесничество 11-00 11-25 13-05 13-25 15-10 15-35 18-40 19-00 21-00 21-25 21-50 22-10

Расписание движения автобусов с 02.01.2025г. по 08.01.2025г.

Сиверский Лесничество 6-00 6-25 6-50 7-10 7-40 8-05 8-30 8-55 13-05 13-25 18-40 19-00 20-55 21-20 21-50 22-10

Маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал - с. Никольское

1, 2 января 2025г. – отмена

С 03.01.2025г. по 08.01.2025г. следующее расписание:

г. Гатчина п. Высокоключевой с. Никольское 6-00 7-00 7-15 8-00 9-00 9-15 10-20 11-20 11-35 12-35 13-45 14-00 14-55 15-55 16-10 17-00 18-00 18-15 18-55 19-55 20-10

С 29 декабря 2024 года по 08 января 2025 года отменяются рейсы:

Маршрут № 121Т п. Сиверский – д. Батово

С 31 декабря 2024 года по 08 января 2025 года отменяются рейсы:

Маршрут № 4Т п. Сиверский – д. Межно

Маршрут № 151Д Дружная Горка – Гатчина

Диспетчерская ООО «Транс-Балт» в п. Сиверском: 8-921-417-87-11.