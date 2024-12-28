Одной из основных задач, которую поставил президент России Владимир Путин и само время, Александр Дрозденко назвал поддержку бойцов специальной военной операции в достижении поставленных целей:

- Ленинградская область очень достойно выглядит: мы создали с нуля фонд «Ленинградский рубеж», который знают во всех регионах Новороссии и в воинских частях на фронте. Мы создали первый в стране кластер комплексного сопровождения участников СВО, очень активно работают волонтерские организации. От всего сердца огромное им спасибо!

Губернатор огласил свое решение: при главах районных администраций вводятся должности заместителей по поддержке участников спецоперации и патриотической воспитательной работе:

- «Разговоры о важном» в школах не должны превратиться в классные часы. Я настаиваю, чтобы в этих уроках принимали участие ветераны спецоперации, которые могут на личном примере рассказать детям, что такое настоящий патриотизм.

Второй – очень важной – задачей Александр Дрозденко назвал формирование бюджета:

- Без наполнения бюджета, без экономики развития не будет. Любые обязательства, которые мы на себя берем, это обязательства финансового характера. Какой бюджет, такая и жизнь. По доходам мы пока поставили скромную планку – 250 млрд рублей, хотя в 2024 году эта сумма была превышена: доходная часть бюджета за год достигнет 265 млрд. Но мы осторожны в прогнозах, что и позволяет Ленинградской области развиваться без долгов и заимствований: мы входим в топ-бюджетов российских регионов, где нет долговой нагрузки. Мы не живем в долг. И бюджет нашего региона уже полностью социально ориентированный.

По словам губернатора, расходная часть бюджета планируется в пределах 270 млрд – это уровень 2024 года. Но, как полагает Александр Дрозденко, мы этот уровень преодолеем. Ленобласть остается регионом с рекордными инвестициями. В этом году ожидается инвестиций на сумму более 18 млрд рублей, а общий портфель инвестиций 47 региона – это 6,4 триллиона рублей.

- Несмотря на жесточайшие санкции, у нас 320 проектов в работе, – подчеркнул губернатор. – При этом мы входим в пятерку лидеров по активному развитию малого бизнеса и, что особенно важно, по доходности малого и среднего бизнеса. Время непростое, многие предприятия балансируют на грани рентабельности, а в Ленобласти впервые сумма поступления налогов от малого бизнеса достигла 16 млрд рублей.