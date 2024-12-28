Синица – охранник лесов и садов

Синь-синь

Считается, что синицы обрели своё название не от слова «синий», а благодаря их песням, в которых, как правило, присутствует звук «синь-синь». Синицы обитают по всему миру: в Евразии, Северной Америке и даже Африке. В Ленинградской области живёт семь видов «настоящих» синиц. Интересно, а какие же из них – «ненастоящие»? Об этом – чуть позже.

Самая известная наша синица – большая синица. Действительно, она примерно в полтора раза крупнее других своих собратьев, у неё черная голова с большими белыми пятнами на щеках, зеленоватая спинка и яркая желтая грудь с чёрной продольной полосой. Интересно, что у этих пернатых весной поют не только самцы, но и самки. Все синицы являются преданными семьянинами: отцы помогают мамам выкармливать потомство.

Самая красивая из синиц Ленинградской области – обыкновенная лазоревка, или синяя синица. В её яркой окраске сочетаются жёлтый, голубой, белый, чёрный и оливковый цвета. Венец её ослепительного, почти тропического наряда – светло-лазоревая «шапочка». По окрасу она отдалённо похожа на большую синицу, но заметно меньше по размеру. Как и большие синицы, зимой лазоревка старается перебраться в парки – и этими красавицами можно полюбоваться на кормушках.

Следующий наш герой – пухляк, или буроголовая гаичка. У неё скромная, неброская окраска: выделяется лишь контрастная чёрная шапочка и большие белые щёчки. Любопытно, что несмотря на свой маленький клюв, буроголовая гаичка предпочитает самостоятельно выдалбливать дупла для своих гнёзд – в стволах старых подгнивших деревьев. Этот вид синиц делает запасы корма на зиму: ещё с осени птицы рассовывают его в щели коры деревьев. Пары пухляки образуют на всю жизнь.

Чрезвычайно похожа на пухляка другая синица – черноголовая, или болотная, гаичка. Не имея опыта, отличить эти два вида бывает очень трудно. Только если внимательно присмотреться: у пухляка шапочка – матовая, а у черноголовой – блестяще-чёрная.

Самую маленькую синицу не только нашей области, но и всей России – московку – легко отличить по белому затылку, чёрной маске и белым полоскам на крыльях. Считается, что птица получила своё название не от слова Москва, а из-за характерной чёрной маски. Другое её название – чёрная синица. Как и гаички, московки массово запасают корм на зиму. Московка у нас встречается редко и занесена в Красную книгу Ленинградской области.

Следующий, шестой вид наших синиц – хохлатая синица, или гренадёрка, – названа так благодаря хорошо заметному хохолку, похожему на шапки гренадеров – элитных пехотинцев XVII–XVIII веков. Гренадёрка, так же, как и пухляк, самостоятельно выдалбливает дупла для гнёзд.

И наконец седьмая наша «настоящая» синица – белая лазоревка. Второе её название – князёк. По сложению и размерам она очень похожа на обыкновенную лазоревку, но в оперении совершенно отсутствуют жёлтый и зелёный цвета. Основной её окрас – белый, с элементами серых, голубых и синих участков на голове и теле. Это самая редкая из наших синиц. Она занесена не только в Красную книгу Ленинградской области, но и России.

«Ненастоящие» синицы

Любопытно, что в Ленинградской области живут два вида птиц, в названии которых присутствует слово синица, но они к семейству синицевых никакого отношения не имеют. Это длиннохвостая синица и усатая синица.

Эти два вида долгое время вводили в заблуждение учёных. По современной классификации они причислены к другим птичьим семействам, но тем не менее сохранили слово «синица» в своем названии! Длиннохвостая синица, или ополовник относится к одноимённому семейству – длиннохвостые синицы. При виде её хвоста ни у кого не возникает вопроса, откуда взялось это название. Внешне они напоминают маленькие пушистые шарики с длинной ручкой. А вот народное её название – ополоВник – произошло из двух равных по значению слов: полоВник и ополоник – и то, и другое означает разливательную ложку. Птичка очень мала: её вес едва достигает 10 граммов. В населённых пунктах Ленинградской области мы видим ополовников чаще всего зимой: они прилетают к нам из северных районов. Птицы держатся стайкой, которая состоит, как правило, из родственников. Птенцы остаются с родителями целый год, а порой и дольше. Нередко они даже помогают родителям выкармливать своих младших братьев и сестёр.

И, наконец, вторая наша «ненастояшая» синица – усатая. Глядя на самочку, непонятно: почему же она – усатая? Ответ получите, когда увидите самца: у этого неотразимого красавца хорошо заметны пучки чёрных перьев, по форме напоминающие усы. Усатая синица занесена в Красную книгу Ленинградской области. Интересно, что эта птица предпочитает жить исключительно около воды, в тростниковых зарослях.

Полезная птичка

Синицы не только радуют нас своей красотой и песнями, но и приносят большую пользу – помогают бороться с вредителями растений. Даже одна пара синиц, поселившаяся в вашем саду, способна существенно сократить количество насекомых. Выкармливая птенцов, синицы летают за кормом более 300 (!) раз в день. За один раз родитель приносит десяток (а то и больше) насекомых и их личинок. Так что одна семейка синиц за лето может избавить ваш приусадебный участок от более чем миллиона вредителей!

Синицы вьют гнёзда в дуплах, поэтому с удовольствием пользуются искусственными гнездовьями, которые мы с вами для них делаем. Все типы птичьих домиков мы привыкли называть скворечниками, а ведь они бывают совершенно разными – для разных видов птиц. У каждого – свои параметры: высота, размер дна, а также величина летка (диаметр входа в жилище). Если вход в «квартиру» слишком большой, птицы в нём не поселятся – ведь тогда будущие птенцы рискуют стать жертвой хищника.

«Синичник» – домик для синиц – должен иметь внутренние размеры: высота – 20 см, размер дна – 10х10 см и размер летка – 3 см. Обязательно используйте для изготовления синичника шершавую, нестроганую доску – иначе птенцы не смогут выбраться из него. Ведь когда малыши покидают свой дом, они ещё не умеют летать, поэтому буквально вскарабкиваются по шершавой стенке, цепляясь за неё коготками. Используйте доску толщиной 2–2,5 см. И ни в коем случае не делайте у входа «присаду» в виде палочки. «Хозяевам» домика она не нужна, а вот хищникам может помочь добраться до птенцов! Крепить искусственные гнездовья лучше всего гвоздями: взрослому дереву они не навредят.

Охранникам наших лесов и садов – синицам – следует помогать не только выводить потомство, но и переживать зиму. Основная их пища – насекомые, и зимой, когда они переходят на питание семенами растений, особенно важно подкармливать их салом. Оно должно быть несолёным и неперчёным! Пласт сала лучше всего обернуть вокруг дерева и зафиксировать верёвкой или проволокой – чтобы лакомство не утащили белки. Единственное, не забудьте весной отвязать проволоку от дерева, чтобы не причинить ему вред.

Любите и берегите природу!

Ваш Павел Глазков.

Фото Антона Кубышкина