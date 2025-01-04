5 января на Соборной в Гатчине открывается каток
В Гатчине на улице Соборной 5 января начинает работать каток. В дни школьных каникул, 5 и 6 января, с 12.00, администрация Гатчинского округа объявляет на катке детские дни!
Катание для детей и их мам или пап будет доступно по бесплатному билету, который можно получить в киоске Невоблпечати около катка. Коньки можно взять в прокат бесплатно с залогом 2000 рублей за пару.
Катание будет проводиться по сеансам. На одном сеансе допустимо не более 49 человек – это связано с вместимостью катка. Соотвественно, количество билетов ограничено вместимостью катка.
Расписание сеансов на 5 и 6 января:
- Сеанс 12:00-13:30
Перерыв 13:30-14:00
- Сеанс 14:00-15:30
Перерыв 15:30-16:00
- Сеанс 16:00-17:30
Перерыв 17:30-18:00
- Сеанс 18:00-19:30
Перерыв 19:30-20:00
- Сеанс 20:00-21:З0
Для горожан каток откроется 7 января. Он будет работать с 10 до 22 часов. Вход на лед по сеансам. Продолжительность сеанса – 1,5 часа, далее – получасовой перерыв.