5 января на Соборной в Гатчине открывается каток

Катание для детей и их мам или пап будет доступно по бесплатному билету, который можно получить в киоске Невоблпечати около катка. Коньки можно взять в прокат бесплатно с залогом 2000 рублей за пару.

Катание будет проводиться по сеансам. На одном сеансе допустимо не более 49 человек – это связано с вместимостью катка. Соотвественно, количество билетов ограничено вместимостью катка.

Расписание сеансов на 5 и 6 января:

- Сеанс 12:00-13:30

Перерыв 13:30-14:00

- Сеанс 14:00-15:30

Перерыв 15:30-16:00

- Сеанс 16:00-17:30

Перерыв 17:30-18:00

- Сеанс 18:00-19:30

Перерыв 19:30-20:00

- Сеанс 20:00-21:З0

Для горожан каток откроется 7 января. Он будет работать с 10 до 22 часов. Вход на лед по сеансам. Продолжительность сеанса – 1,5 часа, далее – получасовой перерыв.